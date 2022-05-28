«Я не хочу уезжать. Дождусь, когда блокировки отменят». Самый популярный в соцсетях русский фигурист — о последствиях санкций

Интервью Артема Федорченко и короткое камео Алексея Ягудина.

Возможно, вы это имя даже и не слышали — а 20-летний парень абсолютно официально является самым известным российским фигуристом в соцсетях. 2,5 миллиона подписчиков в TikTok при том, что он рано завершил спортивную карьеру и до высот чемпионата России и сборной не дошел. Причем из-за чего — в 15 лет лишился крова. В Екатеринбурге сгорел его родной дом.

Тем не менее парень с Урала уже через несколько лет благодаря видео прыжков с заснеженных катков Москвы и эффектной обработке трюков на льду стал известен и уже катался в шоу Ильи Авербуха «Снежная королева» в роли партнера Евгении Медведевой. Конечно, можно скептично относиться к такой работе — многие из вас поставят это слово в кавычки, говоря о тиктокерах. Но факт остается фактом — именно соцсети позволили юному фигуристу стать известным и зарабатывать на жизнь постановками.

Был он на шоу команды Авербуха в северном Оленегорске, где «СЭ» поговорил с хореографом и TikTok-звездой.

Ситуация вокруг сказалась на всех крупных блогерах

— Артем, в соцсетях писали, что ты ставил программы в «Хрустальном». Поясни — кому?

— Сейчас я в «Хрустальном» никому не ставлю, и работал я с ребятами, которые не у Этери Георгиевны. Не знаю, кто пустил эти слухи. Меня звали продолжать дальше, но пока нет времени. Есть предложения поинтереснее, скажем так, поближе к дому. (Смеется.) В Москве это важный фактор — куда легче ездить. Тоже постановки, классы по хореографии.

— И звала не Тутберидзе?

— Нет, она не звала. Хотя ставлю я всем, от первого юношеского разряда до мастеров спорта. В прошлом году Веронике Яметовой ставил, например (заняла десятое место на чемпионате России, став лучшей из представительниц региональных школ. — Прим. «СЭ»)

Артем Федорченко. Соцсети

— Сказывается ситуация вокруг экономически на рынке фигурного катания, подкаток?

— На рынке нет, все так же есть спрос, он не просел. В плане соцсетей — сильно, да.

— Расскажи.

— Ситуация сказалась на мне, да и на всех людях, которые близки к блогерству. И тех, кто работал в Instagram (соцсеть признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России. — Прим. «СЭ»), и тиктокерах. Я, к примеру, три месяца ничего не выкладываю в TikTok вообще. Можно было обходить все эти блокировки, конечно, но менеджеры TikTok не советовали. Говорили, вы можете попробовать, но не гарантируем, что не будет санкций. Могли заблокировать аккаунт.

Я почти не зарабатываю в Tik T ok, это для души

— И это при том, что TikTok — китайская соцсеть, интересно. И что делать?

— Многие уезжают за границу. Много знакомых уже уехали, кто в Казахстан, кто в другие страны. И оттуда они уже могут постить контент.

— Ты не думал над таким вариантом?

— Я не хочу уезжать. Дождусь спокойно, когда ситуация уляжется. Уверен, что возможность публиковаться снова появится, просто позже. Менеджеры TikTok все говорят, что нужно ждать. Сколько ждать, конечно, никто не знает, но я хочу честно дождаться, не обходить ничего. У меня есть другие соцсети, иногда публикую что-то там. Редко, конечно, так как много работы, постановочный сезон идет. Конечно, видео не набирают таких просмотров, как раньше. Но я надеюсь, что люди, которые следили за мной, интересовались, продолжат делать это и дальше. Ради них я все и делаю.

— Наверное, твой доход тоже сильно снизился.

— А у меня всегда основным источником заработка было тренерство и шоу. Никогда в соцсетях я много не зарабатывал.

Артем Федорченко и Евгения Медведева. Соцсети

— Но у тебя два миллиона подписчиков в TikTok. Можно ли оценить доход аккаунта при такой аудитории?

— Уже два с половиной. (Улыбается.) Так это не работает. В отличие от YouTube, TikTok не платит за просмотры. Да, появлялась новость и ходили слухи, что систему YouTube могут перенять и платить за лайки, просмотры, а платформа запустит больше рекламы. Но так как в России все заморожено, на нас это не сказывается. У меня были доходы от рекламы, коллаборация с разными компаниями. Но это разовые акции, я даже амбассадором ничьим не стал. И не какие-то огромные деньги (по оценкам экспертов, один рекламный ролик с миллионником может приносить несколько сотен долларов. — Прим. «СЭ»). В основном это для души, для себя, продвижения имени, чтобы показать, что я способен поставить, показать.

Жизнь никогда не поменяется, Леха!

— Удивляет, что мы дошли до запретов на соцсети с обеих сторон? Справедливо ли это?

— Видите, есть определенные причины, по которым это делается, они всем понятны. Есть люди, которые нарушали своими видео законы. Видимо, запретить постить только им, разработать какой-то фильтр, робот в зависимости от темы видео не смогли. Поэтому обрубили этот вариант полностью. С одной стороны, тем самым борются с недостоверной информацией, что правильно, с другой, перекрыли кислород всем. Я тут, например, ни при чем, и многие другие. Но я спокойно дождусь разрешения ситуации. Пока меня все устраивает.

— Кто ведет соцсети лучше всех, на твой взгляд?

— Бенуа Ришо, в черно-белом стиле все фотографии, очень эстетично. Любой пост очень вкусно смотрится. Выдерживает стилистику.

— Поэтому Тутберидзе, наверное, и решила с ним поработать, вместе с Дэвис/Смолкиным.

— Что ж, тут им лучше знать. (Смеется.)

— А стиль Алексея Железнякова как тебе?

— Тут воздержусь. (Смеется.) Мне нравятся некоторые хореографы за рубежом, которые выкладывают необычные танцевальные движения, переносят их на лед.

Артем Федорченко. Соцсети

— Какие программы тебе понравились в этом сезоне как хореографу?

— Понравилась короткая Ани Щербаковой, очень удачно поменяли под Олимпиаду. Это была настоящая находка! (В этот момент к нам подходит Алексей Ягудин.) Ягудина программы очень нравятся, все. Алексей, какие тебе программы понравились?

Ягудин: — Андрея Мозалева. Обе... Показательные. (Смеется.) У Сони Самодуровой «Синий платочек» прекрасный. Или вы про соревновательные? Да ну их!

Федорченко: — Скажи, что моя нравится.

Ягудин: — Прости уж, миллионник-тиктокер.

— Артем, дашь несколько советов Алексею, как вести себя в соцсетях, чтобы они развивались?

Ягудин: — Потому что с этими всеми проблемами не очень идет, да...

Федорченко: — Прежде всего надо подписаться на меня обратно. Это главное условие. Если не подписан — не попрет.

Ягудин: — Получается, мне переступить через себя? А если ты мне неинтересен?

Федорченко: — Зато прям попрет сразу. За час уже поднимешься. А у тебя есть TikTok?

Ягудин: — Я и за полчаса управлюсь, ладно. Ты смеешься, какой TikTok? (На самом деле — есть. — Прим. «СЭ») Я не буду на тебя подписываться, и на других тоже не буду. Потому что понимаю, что жизнь никак не меняется, все одно и то же.

Федорченко: — Так она никогда не поменяется, Леха.

Ягудин: — Мне кажется, тебе пока рановато в это верить. (Артему только 20 лет. — Прим. «СЭ»).

— Алексей, вы прям главным трештокером российского фигурного катания стали.

Ягудин: — Я не токер. Я просто треш.

Федорченко: — Отлично поговорили, пойду посплю.