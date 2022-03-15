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Сегодня, 16:15

Валиева столкнулась с хейтом, Щербакова — с китайским обожанием. Российские фигуристы массово мигрируют в Telegram

Трусова обгоняет Валиеву и Щербакову по количеству подписчиков в Telegram
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева и Анна Щербакова.
Как стартовали российские фигуристы в соцсети.

Те, кто заглядывал в свою ленту соцсети в последние дни, наверняка встречали у своих знакомых записи о том, как они хотят «не теряться», и ссылки на многочисленные Telegram-каналы (подписывайтесь, кстати, на наши). Фигуристы — не исключение. Из заблокированных соцсетей десятки спортсменов перетекли в Telegram и начали его активно осваивать. У кого переход получился самым эффективным?

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Трусова обыграла Загитову и Медведеву

Для начала — таблица по количеству подписчиков. По крайней мере, на этой поляне серебряная призерка Олимпиады Трусова берет реванш у двух олимпийских чемпионок Щербаковой и Валиевой. Это лишь подтверждает многолетние наблюдения на сайте «СЭ» — фанатская группировка Трусовой очень активная, и в новом поколении фигуристок после Пхенчхана Русская Ракета для аудитории самая яркая.

Конечно, многое зависит от того, как фигурист раскручивает и ведет канал. Например, Алена Косторная заметно проигрывает своим конкуренткам, но она и ограничилась лишь одним видео с матча футбольного «Локомотива».

Российские фигуристы в Telegram по числу подписчиков в тысячах человек (на 15 марта 2022 года)

  1. Александра Трусова — 134,8
  2. Камила Валиева — 126,2
  3. Анна Щербакова — 111,8
  4. Евгения Медведева — 79,6
  5. Алина Загитова — 74,5
  6. Марк Кондратюк — 28,7
  7. Алена Косторная — 13,7
  8. Виктория Синицина — 10,4
  9. Дарья Усачева — 9,4
  10. Александра Степанова — 6,8
  11. Никита Кацалапов — 5,1
  12. Иван Букин — 5,0
  13. Елизавета Нугуманова — 4,9
  14. Майя Хромых — 4,0
  15. Дмитрий Алиев — 3,8

Бросается в глаза, что рванули в «телеге» почти исключительно одиночницы, что лишний раз доказывает: для многих, к сожалению, фигурное катание все еще делится на женское одиночное и остальное.

Трусова, ставшая лидером, как раз не очень активна — выложила видео с четверным лутцем, фото с хоккейного матча «Рязань-ВДВ», поздравила с 8 Марта, но активно с подписчиками не общается. Лаконична и Камила Валиева, которая вела канал и до нынешних событий, но не столь активно. Возвращение она отметила вот таким провокационным видео.

Камиле сразу пришлось встретиться со странным явлением в более свободном мессенджере — это смесь троллинга со спамом на пошлые темы. Да так, что половину чата пришлось сносить. Мы не можем привести здесь сообщения, которые писали лже-поклонники Камилы, но хочется надеяться, что до нее они не дошли.

Девушкам оказывает достойное сопротивление Марк Кондратюк, который пришел в Telegram первым, создал чат на несколько тысяч человек и с сарказмом объявил гимном своего канала «Боже, VPN храни».

Анна Щербакова сделала ставку на короткие видео с тренировок причем даже провела опрос, в котором сама спросила у подписчиков, какой контент им интересно было бы получать.

Хотя большая часть ее чата выглядит как боевой листок Коммунистической партии Китая с перерывами на просьбы русских фанатов «китайцы, пишите по-русски!»

Сообщения китайских фанатов Анны Щербаковой.
Сообщения китайских фанатов Анны Щербаковой.

Также стрельнул Telegram-канал «Неопознанный», который объединил сразу нескольких девушек из «Хрустального». Среди них Анна Щербакова, Алина Загитова, Майя Хромых, Дарья Усачева, Софья Акатьева, Аделия Петросян.

Ведут канал девчонки с юмором, снимают смешные видео, не раскрывая секретов тренировок.

Но интересно, что ни Трусова, ни Валиева там в видео не появлялись. По крайней мере, пока.

А чемпион Европы Дмитрий Алиев на своем ресурсе даже объявил о скором запуске аналога канала «Круги на полях» — в нем звезды шоу-бизнеса оставляли короткие видео в ленте друг за другом, рассказывая собственные истории. Создание подобного контента в фигурном катании было бы бомбой.

На сколько хватит запала у наших звезд в Telegram — неизвестно, но, судя по статистике о 40 миллионах новоприбывших пользователей за последние дни, платформа очень перспективная и более интерактивная для публики. Теперь дело раскрутки стоит за самими фигуристами, а раскрутки нашему фигурному катанию ох как не хватает.

Фигурное катание
Александра Трусова
Алина Загитова
Анна Щербакова
Дмитрий Алиев
Евгения Медведева
Камила Валиева
Марк Кондратюк
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