Валиева столкнулась с хейтом, Щербакова — с китайским обожанием. Российские фигуристы массово мигрируют в Telegram
Те, кто заглядывал в свою ленту соцсети в последние дни, наверняка встречали у своих знакомых записи о том, как они хотят «не теряться», и ссылки на многочисленные Telegram-каналы (подписывайтесь, кстати, на наши). Фигуристы — не исключение. Из заблокированных соцсетей десятки спортсменов перетекли в Telegram и начали его активно осваивать. У кого переход получился самым эффективным?
Трусова обыграла Загитову и Медведеву
Для начала — таблица по количеству подписчиков. По крайней мере, на этой поляне серебряная призерка Олимпиады Трусова берет реванш у двух олимпийских чемпионок Щербаковой и Валиевой. Это лишь подтверждает многолетние наблюдения на сайте «СЭ» — фанатская группировка Трусовой очень активная, и в новом поколении фигуристок после Пхенчхана Русская Ракета для аудитории самая яркая.
Конечно, многое зависит от того, как фигурист раскручивает и ведет канал. Например, Алена Косторная заметно проигрывает своим конкуренткам, но она и ограничилась лишь одним видео с матча футбольного «Локомотива».
Российские фигуристы в Telegram по числу подписчиков в тысячах человек (на 15 марта 2022 года)
- Александра Трусова — 134,8
- Камила Валиева — 126,2
- Анна Щербакова — 111,8
- Евгения Медведева — 79,6
- Алина Загитова — 74,5
- Марк Кондратюк — 28,7
- Алена Косторная — 13,7
- Виктория Синицина — 10,4
- Дарья Усачева — 9,4
- Александра Степанова — 6,8
- Никита Кацалапов — 5,1
- Иван Букин — 5,0
- Елизавета Нугуманова — 4,9
- Майя Хромых — 4,0
- Дмитрий Алиев — 3,8
Бросается в глаза, что рванули в «телеге» почти исключительно одиночницы, что лишний раз доказывает: для многих, к сожалению, фигурное катание все еще делится на женское одиночное и остальное.
Трусова, ставшая лидером, как раз не очень активна — выложила видео с четверным лутцем, фото с хоккейного матча «Рязань-ВДВ», поздравила с 8 Марта, но активно с подписчиками не общается. Лаконична и Камила Валиева, которая вела канал и до нынешних событий, но не столь активно. Возвращение она отметила вот таким провокационным видео.
Камиле сразу пришлось встретиться со странным явлением в более свободном мессенджере — это смесь троллинга со спамом на пошлые темы. Да так, что половину чата пришлось сносить. Мы не можем привести здесь сообщения, которые писали лже-поклонники Камилы, но хочется надеяться, что до нее они не дошли.
Девушкам оказывает достойное сопротивление Марк Кондратюк, который пришел в Telegram первым, создал чат на несколько тысяч человек и с сарказмом объявил гимном своего канала «Боже, VPN храни».
Анна Щербакова сделала ставку на короткие видео с тренировок причем даже провела опрос, в котором сама спросила у подписчиков, какой контент им интересно было бы получать.
Хотя большая часть ее чата выглядит как боевой листок Коммунистической партии Китая с перерывами на просьбы русских фанатов «китайцы, пишите по-русски!»
Также стрельнул Telegram-канал «Неопознанный», который объединил сразу нескольких девушек из «Хрустального». Среди них Анна Щербакова, Алина Загитова, Майя Хромых, Дарья Усачева, Софья Акатьева, Аделия Петросян.
Ведут канал девчонки с юмором, снимают смешные видео, не раскрывая секретов тренировок.
Но интересно, что ни Трусова, ни Валиева там в видео не появлялись. По крайней мере, пока.
А чемпион Европы Дмитрий Алиев на своем ресурсе даже объявил о скором запуске аналога канала «Круги на полях» — в нем звезды шоу-бизнеса оставляли короткие видео в ленте друг за другом, рассказывая собственные истории. Создание подобного контента в фигурном катании было бы бомбой.
На сколько хватит запала у наших звезд в Telegram — неизвестно, но, судя по статистике о 40 миллионах новоприбывших пользователей за последние дни, платформа очень перспективная и более интерактивная для публики. Теперь дело раскрутки стоит за самими фигуристами, а раскрутки нашему фигурному катанию ох как не хватает.