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Сегодня, 13:30

Олимпийские призеры и чемпионы в TikTok: на кого стоит подписаться прямо сейчас

Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин.
Прошедший год стал для TikTok крайне успешным: более 1 миллиарда человек заходили на платформу, чтобы поднять себе настроение и расширить кругозор.

Пользователи активно поддерживали друг друга весь год, открывали новые способы креативной самореализации и, конечно же, создавали тренды: от музыкальных хитов до интересных рецептов, от художественного творчества до спортивных успехов.

Новый год платформа встречает с ощущением грядущих достижений. То же самое можно с уверенностью сказать и о мире спорта. Уже совсем скоро в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры — они продлятся с 4 по 20 февраля, будет разыграно 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Организаторы уже завершают последние приготовления, атлеты настраиваются на борьбу, ну а зрители предвкушают великолепное зрелище.

Контент по теме спорта пользуется в российском TikTok заслуженной популярностью. Причем создают его и сами звездные спортсмены, в том числе чемпионы и призеры Олимпийских игр. В нашей сегодняшней подборке рассказываем, кто из олимпийских атлетов в совершенстве освоил TikTok и активно общается там с фанатами.

Евгения Медведева @evgeniamedvedeva99, двукратная серебряная призерка ОИ

У Медведевой, завоевавшей два серебра на Играх в Пхенчхане в 2018 году, уже два миллиона подписчиков, но и это не предел, учитывая, сколько поклонников у фигуристки по всей планете. В мире спорта за Женей давно закрепился имидж открытой и обаятельной озорницы, и эту репутацию она сполна оправдывает в своем аккаунте TikTok.

Полюбуйтесь, например, на вот такой заводной танец или милейшего Жениного питомца. Еще должны сказать, что спортсменке весьма к лицу кокошник (Дане Милохину, впрочем, тоже). Не прочь Медведева и принять участие в каком-нибудь челлендже. Скажем, изобразить шахматную фигуру в поддержку российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Кто знает, возможно, однажды мы увидим Женю в большой роли на сцене театра ее таланта и на это хватит с лихвой.

Алексей Ягудин @alexei.yagudin, олимпийский чемпион

Аккаунт победителя Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексея Ягудина пока набирает обороты, но все предпосылки, чтобы стать звездой не только фигурного катания, но и TikTok, у автора есть. Спортивные болельщики привыкли к рассудительному Алексею, дающему вдумчивые комментарии относительно происходящего на льду. В TikTok же Ягудин дает волю своему творческому началу, без которого успешному фигуристу никуда.

Здесь есть место и забавным скетчам (Алексей вообще очень веселый человек), и кулинарным экспериментам (правда, в точности повторять все показанное в ролике не обязательно), и даже своеобразной коллаборации с Ильей Авербухом. Короче говоря, девиз этого аккаунта — разнообразие и хорошее настроение, а талантливый человек, как известно, талантлив во всем.

Алина Загитова @alina_zagi_, олимпийская чемпионка

Популярность Алины, триумфатора Олимпийских игр в Пхенчхане, тяжело переоценить. Сначала фигуристка сделала блистательную карьеру в спорте, влюбив в себя своей грацией и утонченностью миллионы поклонников, а затем продолжила начатое уже в качестве ведущей на ТВ: провела вместе с Алексеем Ягудиным седьмой сезон шоу «Ледниковый период» и не забывала о ярких показательных выступлениях.

Кажется, нет такого дела, в котором Загитова бы не преуспела, и TikTok не стал исключением. Девушка легко и непринужденно меняет образы, удачно импровизирует, не стесняется демонстрировать все грани своего таланта. Восхищает то, какую физическую форму удается сохранять Алине, с какой искрой в глазах она отвечает вечно недовольным критикам и с какой самоиронией относится к себе. Невозможно не проникнуться симпатией к человеку, который каждый день продолжает совершенствоваться и достигать новых целей.

Александр Энберт @aleksandr_enbert, серебряный призер ОИ

Свою олимпийскую медаль Александр завоевал в 2018 году в командных соревнованиях, но, когда смотришь его TikTok, понимаешь, что и с «одиночными выступлениями» тут все в порядке. Покинув профессиональное фигурное катание, Энберт продолжает демонстрировать, что энергии в нем все еще хоть отбавляй, а TikTok — лучшее место для ее реализации. Иногда даже становится по-хорошему завидно, какой потенциал интернет-звезды в Александре заложен.

Катается Энберт все еще виртуозно, от физических упражнений не отлынивает, не прочь иногда станцевать на морозе, едва выбравшись из бассейна, а еще у него в запасе есть гениальный лайфхак для автомобилистов. Да и челленджи серебряному медалисту Олимпиады совсем не чужды.

Олимпийский комитет России

В TikTok также активно развивает свой аккаунт российский Олимпийский комитет — и эмоциональность этого аккаунта действительно зашкаливает! Ведь по большей части он посвящен блистательным победам наших олимпийцев, их самым заметным достижениям. Редакторам аккаунта уж точно не приходится жаловаться на недостаток работы из года в год российские спортсмены демонстрируют выдающееся мастерство и не собираются останавливаться. Держись, Пекин!

Здесь восхищаются абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике Ангелиной Мельниковой, вспоминают необычное празднование победы Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису, поздравляют с днем рождения нашу прекрасную фигуристку Елизавету Туктамышеву и показывают эмоциональный момент сильной и стойкой Дины Авериной. Словом, этот аккаунт музей российского спорта, по которому обязательно стоит прогуляться.

А еще здесь можно увидеть один из самых красивых голов, которые когда-либо забивала футбольная сборная России.

Алексей Ягудин
Алина Загитова
Евгения Медведева
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