Олимпийские призеры и чемпионы в TikTok: на кого стоит подписаться прямо сейчас

Прошедший год стал для TikTok крайне успешным: более 1 миллиарда человек заходили на платформу, чтобы поднять себе настроение и расширить кругозор.

Пользователи активно поддерживали друг друга весь год, открывали новые способы креативной самореализации и, конечно же, создавали тренды: от музыкальных хитов до интересных рецептов, от художественного творчества до спортивных успехов.

Новый год платформа встречает с ощущением грядущих достижений. То же самое можно с уверенностью сказать и о мире спорта. Уже совсем скоро в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры — они продлятся с 4 по 20 февраля, будет разыграно 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Организаторы уже завершают последние приготовления, атлеты настраиваются на борьбу, ну а зрители предвкушают великолепное зрелище.

Контент по теме спорта пользуется в российском TikTok заслуженной популярностью. Причем создают его и сами звездные спортсмены, в том числе чемпионы и призеры Олимпийских игр. В нашей сегодняшней подборке рассказываем, кто из олимпийских атлетов в совершенстве освоил TikTok и активно общается там с фанатами.

Евгения Медведева @evgeniamedvedeva99, двукратная серебряная призерка ОИ

У Медведевой, завоевавшей два серебра на Играх в Пхенчхане в 2018 году, уже два миллиона подписчиков, но и это не предел, учитывая, сколько поклонников у фигуристки по всей планете. В мире спорта за Женей давно закрепился имидж открытой и обаятельной озорницы, и эту репутацию она сполна оправдывает в своем аккаунте TikTok.

Полюбуйтесь, например, на вот такой заводной танец или милейшего Жениного питомца. Еще должны сказать, что спортсменке весьма к лицу кокошник (Дане Милохину, впрочем, тоже). Не прочь Медведева и принять участие в каком-нибудь челлендже. Скажем, изобразить шахматную фигуру в поддержку российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Кто знает, возможно, однажды мы увидим Женю в большой роли на сцене театра — ее таланта и на это хватит с лихвой.

Алексей Ягудин @alexei.yagudin, олимпийский чемпион

Аккаунт победителя Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексея Ягудина пока набирает обороты, но все предпосылки, чтобы стать звездой не только фигурного катания, но и TikTok, у автора есть. Спортивные болельщики привыкли к рассудительному Алексею, дающему вдумчивые комментарии относительно происходящего на льду. В TikTok же Ягудин дает волю своему творческому началу, без которого успешному фигуристу никуда.

Здесь есть место и забавным скетчам (Алексей вообще очень веселый человек), и кулинарным экспериментам (правда, в точности повторять все показанное в ролике не обязательно), и даже своеобразной коллаборации с Ильей Авербухом. Короче говоря, девиз этого аккаунта — разнообразие и хорошее настроение, а талантливый человек, как известно, талантлив во всем.

Алина Загитова @alina_zagi_, олимпийская чемпионка

Популярность Алины, триумфатора Олимпийских игр в Пхенчхане, тяжело переоценить. Сначала фигуристка сделала блистательную карьеру в спорте, влюбив в себя своей грацией и утонченностью миллионы поклонников, а затем продолжила начатое уже в качестве ведущей на ТВ: провела вместе с Алексеем Ягудиным седьмой сезон шоу «Ледниковый период» и не забывала о ярких показательных выступлениях.

Кажется, нет такого дела, в котором Загитова бы не преуспела, и TikTok не стал исключением. Девушка легко и непринужденно меняет образы, удачно импровизирует, не стесняется демонстрировать все грани своего таланта. Восхищает то, какую физическую форму удается сохранять Алине, с какой искрой в глазах она отвечает вечно недовольным критикам и с какой самоиронией относится к себе. Невозможно не проникнуться симпатией к человеку, который каждый день продолжает совершенствоваться и достигать новых целей.

Александр Энберт @aleksandr_enbert, серебряный призер ОИ

Свою олимпийскую медаль Александр завоевал в 2018 году в командных соревнованиях, но, когда смотришь его TikTok, понимаешь, что и с «одиночными выступлениями» тут все в порядке. Покинув профессиональное фигурное катание, Энберт продолжает демонстрировать, что энергии в нем все еще хоть отбавляй, а TikTok — лучшее место для ее реализации. Иногда даже становится по-хорошему завидно, какой потенциал интернет-звезды в Александре заложен.

Катается Энберт все еще виртуозно, от физических упражнений не отлынивает, не прочь иногда станцевать на морозе, едва выбравшись из бассейна, а еще у него в запасе есть гениальный лайфхак для автомобилистов. Да и челленджи серебряному медалисту Олимпиады совсем не чужды.

Олимпийский комитет России

В TikTok также активно развивает свой аккаунт российский Олимпийский комитет — и эмоциональность этого аккаунта действительно зашкаливает! Ведь по большей части он посвящен блистательным победам наших олимпийцев, их самым заметным достижениям. Редакторам аккаунта уж точно не приходится жаловаться на недостаток работы — из года в год российские спортсмены демонстрируют выдающееся мастерство и не собираются останавливаться. Держись, Пекин!

Здесь восхищаются абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике Ангелиной Мельниковой, вспоминают необычное празднование победы Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису, поздравляют с днем рождения нашу прекрасную фигуристку Елизавету Туктамышеву и показывают эмоциональный момент сильной и стойкой Дины Авериной. Словом, этот аккаунт — музей российского спорта, по которому обязательно стоит прогуляться.

А еще здесь можно увидеть один из самых красивых голов, которые когда-либо забивала футбольная сборная России.