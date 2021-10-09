Ученицы Плющенко разыграли последнюю путевку в финал «Гран-при». Почему все сильнейшие не поедут в Японию?

Одна американка подтвердила свой уровень, но попадание в финал второй вызывает вопросы.

«Гран-при» среди юниоров. 7-й этап. Девушки

1. Софья Муравьева (Россия) — 211,81

2. Изабо Левито (США) — 208,31

3. Анастасия Зинина (Россия) — 190,66

Россиянка Софья Муравьева уверенно победила на последнем, 7-м этапе юниорской серии «Гран-при», который прошел в австрийском Линце. Ученица Евгения Плющенко лидировала после короткой программы и осталась на первом месте после произвольной. Для нее успех в Австрии был крайне важен, ведь по регламенту этого сезона только победа на одном из этапов серии могла гарантировать участие в финале. Так Анастасия Зинина, которая заняла в Линце третье место в Японию уже точно не полетит, как и другие сильные россиянки — Софья Самоделкина и Елизавета Берестовская. Зато будут очень средняя по своему уровню американка.

Муравьева выиграла за счет грации при равном техническом наборе

В короткой программе Изабо Левито не сильно выделялась по уровню в сравнении с девушками из «Ангелов Плющенко». Более того, Анастасию Зинину она даже опережала. Настя исполнила все элементы чисто и по технике даже набрала на семь сотых больше своей соперницы из США. Но вот по компонентам на целых два балла была впереди Изабо. Кстати, ограничения на исполнение элементов для юниорок привели к тому, что практически все исполняли один и тот же набор прыжков. Тройными акселями никто из участниц рисковать не стал, поэтому что две фигуристки Евгения Плющенко, что американки или белоруска из ЦСКА Варвара Кисель — все исполняли тройной лутц с тройным тулупом, тройной флип и двойной аксель. Различался разве что порядок прыжков. Из плюсов подобная ситуация исполняет давние мечты всех тех, кто ратует за большую роль артистизма и пластики в распределении результатов.

Выиграла Муравьева и разве кто-то будет с этим спорить? Прямо сейчас по владению коньком и скольжению ей сложно найти равных в этом возрасте, да и постановки у нее успешные. К тому же посмотрите на качество прыжков и как грамотно они расставлены в программе Софьи. Такие же эмоции вызывает и ее произвольная. Впервые громко о себе заявила Муравьева весной этого года на первенстве России в Красноярске, но спустя полгода она сильно изменилась. Точно в лучшую сторону — все те качества, за которые ее хвалили тогда эксперты она смогла не только сохранить, но и преумножить. Прогресс теперь направлен прежде всего на технику, тот нюанс, который не позволял ей выигрывать уже в прошлом году. В планах у нее и четверные, и тройной аксель, только вот на практике пока элементы ей не даются. Триксель сегодня явно планировался и возможно даже не один. Иначе для чего Муравьева в самом начале проката исполняла два подряд двойных акселя?

Зинина набрала больше баллов, чем ранее американка, но в финале ее не будет

Впрочем, для победы ультра-си Софье были не сильно нужны, она и так опережала по технике Левито. Причем Изабель в прокате произвольной в Линце выдала лучший перфоманс в своей жизни. Практически безукоризненное выступление и крайне приятное впечатление от девушки. Правда успех Левито означал, что выше третьего места не поднимется Зинина. От нее многого ждали после того, как Анастасия на первенстве Москвы выдала прокат с двумя квадами. В Красноярске на прошлом этапе получился только один. Экс-ученица «Снежных Барсов» Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой из прошлой школы взяла женственную эстетику, а с новым тренерским штабом планирует уже развиваться в техническом плане. Но выходит пока с переменным успехом. Сегодня, увы, два грубых падения, но все же правильные заходы на элементы могут свидетельствовать, что речь скорее не о системном сбое, а о разовой неудаче. Только вот жалеть ее судьи не стали, критически оценивая весь прокат. Да и у самой Насти настроение явно было уже не победное, доказательство тому двойной тулуп вместо тройного на последнем каскаде.

Впрочем, золото или серебро, есть ли значение, когда билет в финал серии дают только за первое место. Так что обеих девушек из «Ангелов» Плющенко не мог туда отправить при всем своем желании. К финалу «Гран-при», который пройдет в этом сезоне в японской Осаке, теперь будет готовиться Муравьева. Любопытно, что сами японцы ни на одном из этапов участия не принимали. Что не помешает им выступать в финале — по одной квоте им дадут как для юношей, так и для девушек. Ради хозяев решили перекроить вообще всю систему отбора в финал. Изначально представители ISU, в том числе в беседах с корреспондентами «СЭ», говорили о двух системах отбора — либо по лучшей сумме баллов за два этапа, либо за лучший результат на конкретном соревновании. Такая схема практически гарантированно привела бы к русскому финалу у девушек. Видимо, обдумав все нюансы международный союз конькобежцев решил разнообразить международное представительство крайне спорным шагом — выдать путевки в финал только чемпионкам каждого этапа. Для России автоматически выпали первые два, на которые из-за собственных коронавирусных ограничений никого из наших юниоров не пустили.

В парном катании Россия взяла все четыре квоты в финал

Зато пускали американок, которые с трудом набирают больше 180 баллов. Еще раз, место Левито в финале после прокатов в Австрии сомнениям уже не подлежит. Но вот Линдси Торнгрен победила в Куршавеле с результатом хуже, чем сегодняшняя бронза у Зининой. В какой форме будет японка, не выступавшая вообще ни на одном международном старте еще большая загадка. А вот форма Софьи Самоделкиной хорошо известна. Две недели назад в Любляне она обидно уступила победу Аделии Петросян, исполнив при этом отличный сальхов в четыре оборота. От Торнгрен, Левито или неназванной японки мы четверных точно не увидим. А вот увидим ли от Вероники Жилиной? Она теперь в финале несмотря на пропуск этапа, только вот неясно успеет ли она восстановиться к старту. Ее главная соперница Софья Акатьева готова всегда и прошедшие этапы только доказывают, что она лидер юниорского катания.

Пару слов о других видах. В танцах на льду победили Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, а Екатерина Рыбакова с Иваном Махноносовым только четвертые. Они в финале и вместе с ними там будут Ирина Хавронина с Дарио Чиризано, а также Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Из иностранцев в Осаку отобрались две американские пары и одна канадская. Квоты на японцев в танцах нет. В парном катании снова без wild card для хозяев. Там вообще не будет никого кроме представителей России. В Линце выиграли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, как и ранее в Любляне — их место даже не оспаривается. А вот Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву повезло, сегодня они проиграли, но в финале за счет победы на другом этапе. Кроме того, в финале «Гран-при» выступят Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков и Наталья Хабибуллина/Илья Княжук. Да, только четыре дуэта, текущий регламент отбора в финал принес немало сюрпризов.