«Валиева все время смеется? У нее нет причин для грусти, ей горевать, что ли?» Маринин — о наших одиночницах и катании в минус 20

Интервью олимпийского чемпиона, прошедшего десятки шоу за две недели.

Максим Маринин хоть и говорит сам, что не звезда фигурного катания, а его спортивный путь оставался за кадром, все равно один из самых активных российских фигуристов. Он комментировал соревнования на Первом канале, в новогодние дни откатал несколько десятков шоу и посадил голос — оно и понятно, шоу проходят не только в крытых дворцах, но и на улице. С ним можно и байки житейские обсудить, и спортивные технические детали. А сын Максима Артемий в декабре стал бронзовым призером чемпионата Москвы по юниорам среди одиночников. Он катается в группе Сергея Давыдова в ЦСКА. В общем, если вам кажется, что Маринин — фамилия из далекого прошлого, то он в свои 45 более чем актуален.

На шоу много людей, потому что люди теперь торопятся жить

— Максим, сейчас у фигуристов настоящий чес по городам России. Сколько у вас шоу за новогодние дни было, сможете посчитать?

— До Нового года, начиная с 16 декабря было 17 шоу по разным городам России. У Ильи [Авербуха] большая команда, и одна из них, где солируем, если так можно сказать, Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин и я, представляет две новогодние сказки — «Снежную королеву» и «Щелкунчика». С гастролями мы посетили Мурманск, Саратов, Самару. После Нового года — Пермь, Владивосток, Хабаровск. Впереди Екатеринбург. Суммарно это более 30 шоу с разной географией и плотным графиком.

— В Перми вы катались в минус 22, если не ошибаюсь. Как ощущения? У вас же не хоккей с мячом, все в легких костюмах.

— В Перми было два формата выступлений: одно в крытом Дворце спорта «Молот», другое — на открытом катке, посвященное 300-летию города. После выступления в «Молоте» в перерыве между двумя шоу ехали на открытую площадку, и так без отдыха два дня. За два дня 10 выступлений. Температурный режим — от минус 2 до минус 22. (Смеется.) Вообще, это мой температурный рекорд. Но была возможность утеплиться. На таком морозе пальцы рук, уши и нос замерзают мгновенно. Повезло еще, что не было ветра. Помогала атмосфера на трибунах и легкий снежок. С нами же выступали представители пермских школ, там крепкие и давние традиции в фигурном катании. Пермячку Таню Тотьмянину встречали очень тепло, это и согревало.

— А к такому графику шоу вообще надо готовиться, в зал ходить? Или вы уже на классе и опыте можете все откатать?

— У всех разная подготовка, кто-то готовится, кто-то нет. Могу только за себя ответить. Я по возможности готовлюсь, конечно. Тренажерный зал, да. Общий физический уровень необходим как профилактика травматизма. Такой тур — это отсутствие режима, поэтому зал — профилактика травматизма, остальное на мастерстве и на опыте.

— Правда, что на шоу можно прожить потом целый год? Полгода?

— Гонорар у всех разный, потребности и запросы жизненные — тоже, как вы понимаете. Так что все относительно. Смотря как жить и на что тратить. Здесь — как в известной шутке: «Не пойму, откуда пыль берется и куда деньги деваются». Движение — жизнь, так что будем двигаться, пока живы.

— Вас не удивило, что почти на всех шоу, что у Авербуха, что у конкурентов, полные залы? Это потому, что сократился набор развлечений в непростые времена?

— Я бы сказал, это касается не только льда. Это и театра касается тоже. Людям нужна жизнь, эмоции, впечатления. Все, что с нами произошло и происходит сейчас, показывает скоротечность всего в этом мире — и одновременно ценность. Я это ощущаю на себе. Ты бежал с надеждой на завтра, а завтра стало туманно. Прошлое не вернуть, впереди теперь неизвестность. Поэтому, как в песне: есть только миг — и все это ощущают сейчас остро. Люди торопятся жить, уже не думая и не откладывая ничего на завтра. Это мои личные субъективные ощущения.

Вторая причина — что выросло молодое поколение талантливых спортсменов, на которых интересно смотреть в шоу. Кто как работает, кто как раскрывается, плюс разный формат и бюджеты шоу. И для фигуристов, и для зрителей это хорошо, как мне кажется. У фигуристов есть работа, у зрителей — возможность пойти посмотреть на тех, кого любишь, и на то, что можешь себе позволить. Формат на разный вкус и кошелек. Есть выбор, и это главное.

Потери спортсменов будут, но останутся самые мотивированные

— Прошла первая половина сезона. Вы следили, есть какой-то у вас личный топ событий, что удивило, впечатлило?

— За сезоном следил краем глаза, честно, так что подробностей до мелочей не знаю. Из того, что видел, мой топ — это контрольные прокаты, прыжковый турнир и чемпионат России. Формат прыжкового турнира очень интересный и лично мне понравился. На прокатах понравились «подводки» — блиц-интервью со спортсменами, когда у зрителя есть возможность познакомиться с ребятами именно как с личностями. Первый канал привносит элементы шоу в это действо. Интересно смотреть, да и спортсменам в этом участвовать тоже.

Прыжковому турниру не хватило режиссера — опять же, на мой взгляд. Чтобы все от и до имело сюжетную линию и смысл. Есть бюджет, есть спортсмены великолепные, есть что показать и рассказать. Но это второй сезон, и он явно прошел лучше, чем первый. Из этого можно делать «вкусное» зрелище.

— Как вам формат внутрироссийских соревнований? Мы долго сможем держаться в изоляции?

— Однозначно надо продолжать поддерживать и развивать тех, кто хочет выступать и кататься. Надо ли нам возвращаться всеми силами на международную арену? Ситуация сложная и пока что патовая. Выхода не наблюдается. Потери спортсменов будут, конечно, но, с другой стороны, останутся самые сильные и мотивированные. Все проходит, и это тоже пройдет, все временно в этой жизни. Все-таки верю и надеюсь, что все к лучшему.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Катание Трусовой — яркие вспышки. Но спортсмен должен быть управляем

— Разрешите я вас спрошу про двух личностей отдельно. Первая — Камила Валиева. С одной стороны, соревнуется после тяжелейшей Олимпиады, с другой — я часто читаю: «Чего она постоянно смеется?» Наверное, это тоже какое-то проявление изменений в психологии.

— Непростая тема. То, что она продолжила кататься, рассказывает свою историю на льду в произвольной программе, восстановила практически спортивную форму при интенсивном росте, говорит только о ее сильном характере. Именно это не оставляет равнодушным никого. Мы любим спортсменов не только за титулы, но и за то, что они делают вещи, которые остальным не под силу. Любой талант, особенно такой, как Валиева, — это как общение с Творцом, который вдохнул дар в эту девочку. В этом сезоне она снова заставила говорить о себе, и это прекрасно! А то, что она все время смеется... А что ей делать? Горевать, что ли? Она молода и красива, нет причин для грусти. Все впереди, и жизнь прекрасна. Уверен, что все у нее будет хорошо.

Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Вторая — Александра Трусова. Извините за некорректный вопрос, но стоит ей вообще продолжать? И по физическому состоянию вопросы, и вокруг нее становится больше неспортивных моментов.

— Если говорить о Саше Трусовой, то ее талант феноменален. Это как большой алмаз. Но для того чтобы выделить все грани, нужно время, нужно доверие к тому, кто взялся за работу явить миру великолепный бриллиант. И Саша сама знает, что намного способнее всех остальных. Не знаю, как скоро кто-то сможет повторить подобное, что показала Саша на Олимпиаде. Это выдающееся достижение в техническом плане.

И когда такой талант не находит подтверждения в титулах, то, конечно, возникают вопросы в голове: «Почему так? В чем причина?» Сашино катание — это яркие вспышки, которые все помнят и ценят, но, на мой взгляд, чтобы побеждать на самых высоких турнирах, спортсмен должен быть предсказуем и управляем. Тренер не может сыграть в рулетку на удачу на таком уровне. Снова оговорюсь, что высказываю мое мнение, то, что я наблюдаю со стороны. Может, я и неправ.

Но отсутствие золотых медалей не делает ее менее популярной. У Саши масса поклонников, ее любят и ценят. Вопрос в личном удовлетворении и амбициях. Многое зависит от самой Саши — чего она хочет от фигурного катания.

— В марте состоится турнир шоу-программ. Может, тряхнете стариной, выйдете на лед? И насколько вообще важно, чтобы в нем поучаствовали не только действующие лица, но и Плющенко и Ягудин? Или Медведева и Загитова?

— Да, трясти уже нечем, только если стариной. (Смеется.) На таких турнирах работают законы шоу-бизнеса. Противостояние Ягудин — Плющенко — это целая эпоха и драма. Об этом знают и помнят все, кто хоть как-то связан с фигурным катанием. Наблюдать за двумя этими выдающимися одиночниками на льду будет праздником для зрителя.

Драма Загитова — Медведева — тот же жанр. Минимальный разрыв. Женя каталась в Пхенчхане последней, но не хватило совсем чуть-чуть. Алина была великолепна и безупречна и оставила яркий след в истории той Олимпиады.

Насчет себя у меня нет иллюзий. Мы трудяги. С Таней [Тотьмяниной] мы цеплялись за лучшую жизнь с помощью спорта. Наш путь не на поверхности, он далеко за кадром. Это что-то личное и не такое яркое. Поэтому я бы не хотел выходить на такие старты. Всему свое время. Когда надо было, мы откатались и сделали свое дело. Лично у меня реально уже нет здоровья на все это и интереса, это точно.