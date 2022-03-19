Русские фигуристы в Германии теперь вне закона? Спортсменка из Нюрнберга лишается мечты из-за российского паспорта

Она уже три с лишним года не была в Москве, но это никого не волнует.

В большинстве видов спорта наши спортсмены полностью отстранены и вынуждены временно соревноваться только на внутренних стартах. Коснулась эта ситуация и фигурного катания, где российские девушки с юношами традиционно считаются законодателями моды, причем выступают не только за сборную России. Множество наших бывших соотечественников не справились на родине с конкуренцией и пожелали усилить команды других стран. Но в эпоху международной напряженности им напомнили об их происхождении, которое теперь может стоить карьеры. И эта ситуация доходит порой до абсурда.

Лучшую фигуристку Баварии не допустили до соревнований

Эмилия Позняковская родилась 11 лет назад в Нюрнберге. Ее не назвать очевидным талантом, но в сравнении с местными сверстницами девушка хороша. Насколько вообще можно судить по крайне нежному возрасту даже для женского одиночного. Все потому, что в отличие от других фигуристок местного спортивного клуба фигурное катание для нее больше чем увлечение после школьных уроков. Она тренируется шесть дней в неделю и два раза в день — в таком же графике живут и российские фигуристы, но для Европы подобная регулярность в детстве большая редкость. «Можно сказать, я живу на льду», — шутит ребенок. Усердие приносит результат — в свои 11 лет она уже лучшая спортсменка Баварии и дважды выигрывала чемпионат региона. Тренеры видят в ней будущее для всего фигурного катания Германии и начинают тренировать с девушкой элементы ультра-си.

«У меня давно не было таких целеустремленных девушек, — восхищается своей спортсменкой тренер Верена Диболд. — Она по-хорошему бойкая, не стесняется ничего. Пока другие чего-то боятся, она выходит и показывает класс». Но теперь будущее ее спортивной карьеры под вопросом. И все из-за российского паспорта. Позняковскую уже отстранили от важных федеральных соревнований, к которым она готовилась весь сезон. А политики давят на ее клуб, угрожая лишить государственного финансирования. Условие, которое ставят перед катком Нюрнберга, — на нем сейчас не должны тренироваться русские дети. Но вот только Позняковская россиянка разве что по документам и крови — родители переехали в Германию еще до рождения дочери, но по какой-то причине решили не оформлять ей немецкий паспорт, а дали российское гражданство. И по мнению немецких властей, уже за это ребенок должен нести ответственность.

Клубы с российскими фигуристами могут лишить финансирования

«Мы вводим санкции, которые сами себя дискредитируют. Это уже маразм. Вероломная практика ответственности детей за поступки взрослых», — говорит директор спортивного клуба Нюрнберга Ральф Воллманн. Со своей стороны он сделал все, что мог, но в Оберстдорф на соревнования девушка так и не поехала. А теперь у него выбор — либо продолжать поддерживать талантливую фигуристку российского происхождения, либо вывести свою школу из-под удара. Напрямую запрета на участие спортсменов из России или тренировок россиян в государственных школах Германии нет, но у чиновников есть возможность отзыва лицензии или сокращения финансирования по этическим соображениям. Текущая внешнеполитическая ситуация вполне подпадает под действие этой нормы. «Все боятся, что кто-то увидит хотя бы намеки на поддержку России», — сетует Воллманн. — Но почему должна страдать девушка, которая всю жизнь живет в Германии? И вряд ли вообще в 11 лет понимает, что происходит в мире".

Родители Позняковской отмечают, что до конца не были уверены, где продолжат свою жизнь и где будет развиваться дочка — в России или Германии. Поэтому и решили для начала взять российский паспорт. Сейчас юристы экстренно пытаются оформить для нее немецкое гражданство, но это не самый быстрый процесс. И пока работают юристы, девочка, возможно, не сможет даже тренироваться. «Это настоящая драма. Разумеется, она опустошена. «Эмилия — лицо нашего клуба, но есть обстоятельства, с которыми мне сложно бороться», — признает директор клуба. Новые правила, затрагивающие вопрос присутствия россиян и белорусов в немецком спорте, ввели 9 марта. И согласно постановлению бундестага, любые старты, в которых выступают спортсмены из этих стран, не могут поддерживаться немецким правительством. «На карту поставлены большие деньги», — уточняет адвокат Соня Сойка, которая представляет интересы Позняковской и ее спортивного клуба.

Под ударом даже спортсмены уровня ЧМ и ОИ

Проблемным становится и получение негосударственного финансирования. Фигурное катание в Нюрнберге поддерживали несколько частных компаний, а у Эмилии даже был личный спонсор. Но сейчас контракты разорваны. Под ударом даже Федерация фигурного катания Германии, которую грозят лишить поддержки в случае допуска Позняковской или других россиян. Претензии идут даже в адрес лидера сборной Германии в танцах на льду Катарины Мюллер. Катарина родилась в Нижневартовске, но уже в четыре года переехала в Берлин и всю сознательную жизнь выступала под немецким флагом. В том числе на недавней Олимпиаде в Пекине. Неизвестно, допустят ли до чемпионата мира Никиту Старостина из Санкт-Петербурга. Спортивные ассоциации вынуждены делать собственные дополнения в регламент, ограничивающие допуск спортсменов из России. Выходом мог бы стать ответный судебный иск, но кто хочет таким образом выяснять отношения со своей федерацией?

«Это пример символической политики, только вот бьет она по простым людям. Которые к тому же важны для Германии», — считает Сойка. Приятно видеть, что немецкое общество не одобряет такую очевидно сегрегационную практику. Это видно по заметке в немецкой газете Nurnberger Nachrichten, а также по комментариям на их сайте. «Такая политика бьет по целому народу, а не по принимающим решения чиновникам, — уверен пользователь под ником hdo. — В итоге мы разжигаем ненависть между народами и возвращаемся в самые темные времена нашей истории». Пока что голос разума проснулся и, судя по всему, немцы свои запреты сняли. Но о примерах русофобии в спорте мы слышим не только в Германии — есть сигналы (пусть по понятным причинам анонимные) о проблемах и у спортсменов в других странах. Все потому, что в фигурном катании раньше относились к паспортам максимально лояльно — гражданство страны, которую представляешь, требовалось показать только на Олимпийских играх.