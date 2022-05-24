Рудковская жалуется на кражу миллионов при расширении катка «Ангелов Плющенко». Прораб все отрицает

Скандал вокруг супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Как известно, «Ангелы Плющенко» в последнее время расширяются и расстраиваются — в смысле строят новую инфраструктуру и развивают школу. Сейчас, не смотря на непростое время, вообще у многих планы расти — вот команда Этери Тутберидзе свой каток строит усилиями властей Москвы.

Залетный строитель

Среди планов школы Плющенко значилась пристройка новых спортзалов и помещений для воспитанников. Однако оказалось, что даже здесь возможны подводные камни и потери. Совладелица академии, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская написала в своем Telegram-канале, что у нее украл 31 миллион рублей предприимчивый строитель Денис Гонтарь. Он должен был достроить спортзалы, также планировался ремонт дома, в котором живет пара с детьми — здание находится совсем рядом.

— Хочу предостеречь давать деньги наличные залетным строителям! Воспользовавшись ситуацией, связанной с военной операцией, выманил наличные деньги (31 миллион честно заработанных рублей, после уплаты налогов) на доверии, на строительство наших объектов, под предлогом, что нужны средства на материалы, а банки плохо работают. Итог — нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа. Мною написано заявление по факту мошенничества в особо крупных размерах. Полиция ведет расследование! Буду писать новости здесь! СМИ прошу не отвлекать нашу семью от работы ! Этот комментарий прошу считать официальным! — написала Рудковская (орфография и пунктуация сохранены).

На видео, прикрепленном к посту, Рудковская отчитывала, судя по всему, самого строителя Гонтаря, который сидел, закрыв лицо руками. По словам продюсера, прораб хотел «скрыться на Украине в окопах».

В интервью «КП» Рудковская рассказала, что прораб был вхож в дом и знаком с семьей:

— Строитель предложил свою помощь. Мол, все сделает в кратчайшие сроки. А потом сказал, что из-за специальной операции банки сейчас работают с перебоями, мол, невозможно по безналичке купить все строительные материалы, поэтому попросил деньги наличными: и на зарплату рабочим, и на материалы.

Взял у меня большую сумму — 31 миллион рублей. И скрылся. Сорвал все мыслимые и немыслимые сроки. Долго его не было, потом он внезапно появился, но к работе не приступил до майских праздников. К этому моменту у него уже все рабочие разбежались. Он не предоставил нам ни одной отчетной бумаги на материалы, врал, кормил завтраками. Было безумно жаль бригаду рабочих, которые почти сутки простояли за зарплатой около нашего забора в надежде увидеть своего шефа. Я вышла, поговорила с ребятами, рассказала, что мы все строительство профинансировали. Как оказалось, аферист им сказал, что мы им не заплатили, — рассказала Рудковская.

31 миллион — существенная сумма даже для звездной семьи. Как рассказала Рудковская в январе, она зарабатывает 2 миллиона долларов в год после уплаты налогов (по тогдашнему курсу это около 153 миллионов рублей).

Она не любит платить

Правда, у строителя своя правда. Сегодня издание Baza опубликовало разговор со специалистом, который представил иную точку зрения на произошедшее:

— Спортзал мы ей строим и пристройку к дому начали делать. Потом влез ее управляющий, начали мутить интриги. Она нас путем угроз заставила написать расписки о возврате денег за пристройку, сделала фальшивую экспертизу.

Не было никакого договора, мы с ней устно договорились, я писал ей расписки на выполнение работ. Никто у неё ничего не украл, ни копейки, всё пущено в её стройку. Я не скрываюсь, я каждый день на стройке. Она хочет на нас навешать все, чтобы мы ей все доделали бесплатно и никаких допработ не было. Она жадная и не любит платить.

Также Гонтарь рассказал, что Рудковская пригрозила его посадить, «как посадила своего мужа Батурина». С Виктором Батуриным Рудковская развелась в 2008 году, правда, срок он отбывал по другим делам — за мошенничество, и заявление было подано его сестрой Еленой Батуриной — женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Однако в жизни Рудковской и Батурина был эпизод, когда они «обменялись» уголовными делами.

Против Виктора Батурина было возбуждено уголовное дело за угрозу убийством после того, как заявление подала в полицию бывшая жена, то есть Рудковская. Якобы предприниматель, размахивая пистолетом, грозился ее пристрелить «в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений» и даже приставлял оружие к виску своей обидчицы. Правда, затем то ли Рудковская простила бывшего мужа, то ли дело закрыли за неимением улик — но история продолжения не получила. А недавно Батурин даже поздравил Рудковскую с рождением сына Арсения.

Но что строителю есть чего бояться — это точно.