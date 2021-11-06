Обыгравшая Щербакову бельгийка готовилась у Мишина. Случайный успех или повод для беспокойства?

Луна Хендрикс — единственный наш конкурент на всю Европу, но ее нельзя недооценивать.

«Гран-при Италии». Короткая программа. Женщины

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,52

2. Майя Хромых (Россия) — 72,04

3. Анна Щербакова (Россия) — 71,73...

9. Софья Самодурова (Россия) — 58,68

Короткая программа у женщин на «Гран-при» в Италии закончилась неожиданно. Впервые с осени 2019 наши девушки не лидируют на большом международном старте после первого дня соревнований. Последний раз подобное случалось на Skate Canada 2019 года, когда за счет тройного акселя на первое место выскочила японка Рика Кихира. Но, если шансы Кихиры занять высокое место на пьедестале тогда изначально были высокими, то промежуточная победа в Турине бельгийки Луны Хендрикс — большая сенсация. Все уже привыкли: если на старт не приехали мощные американки или японки, то помешать победить россиянкам (особенно если это девушки Этери Тутберидзе) не может никто. Только вот Хендрикс пока что обыгрывает как чемпионку мира Анну Щербакову, так и «джокера» этого сезона Майю Хромых. Кто вообще такая Луна, и на что может претендовать?

Последняя грозная сила во всей Европе

Чемпионаты Европы перестали быть интересным зрелищем в плане международной интриги в женском одиночном примерно к 2014 году. Тогда как раз подросло наше молодое поколение олимпийских чемпионок, которые и шанса не давали никому из конкуренток. Их и так осталось на континенте немного, в то время как в России количество звезд с каждым годом все время росло по экспоненте. Чаще всего дело заканчивалось российским пьедесталом, помешать которому могла разве что итальянка Каролина Костнер. Но с каждым годом пятикратная чемпионка Европы была все дальше от лучшей формы, в то время как Тутберидзе привозила на ЧЕ грозные силы. Нужен был хоть какой-то ответ угрозе превращения соревнований в открытый чемпионат России. Претенденты назывались разные. После одного из этапов «Гран-при» эксперты восхищались Алексией Паганини. В 2019 неожиданно для многих третьей стала финка Вивека Линдфорс. Правда не без «помощи» нашей Станиславы Константиновой.

По-настоящему ни одна из предполагаемых «наследниц» Костнер зажечь не могла. Помимо названных вызывались многие, в том числе бывшие россиянки Екатерина Рябова (Азербайджан), Екатерина Куракова (Польша) или Виктория Сафонова (Белоруссия). Каждую максимум хватало на один-два старта, после которых о прежних амбициях приходилось забыть. В то же время в Бельгии вовсю готовилась удивлять довольно заметная девушка Луна Хендрикс. Поначалу ей тотально не везло с травмами. Из-за проблем со здоровьем она смогла перейти во взрослые только в 17 лет, и ни разу не показалась на юниорском ЧМ. Дебютный год вышел вполне удачным — топ-16 на чемпионате мира и пятое место на чемпионате Европы в Москве. Но стоило Хендрикс приглянуться судьям и зрителям, как прежние проблемы со здоровьем снова ее настигли. Она пропускает практически полностью два года и о ней на время многие даже забыли.

На весь город всего одна арена, которую закрывали на полтора года

Напоминать пришлось уже после весеннего карантина 2020-го, переживала который Луна явно тяжелее девушек из России, Японии или США. Пока в других странах профессиональным спортсменам давали поблажки, в Бельгии для фигуристки никаких особых условий не делали. Этот вид спорта и так обделен вниманием, и уж тем более реагировать на его проблемы в эпоху пандемии никто не планировал. Хендрикс вообще тяжело арендовать лед для своих тренировок. Она катается в небольшом городке Тюрнхаут рядом с Антверпеном, и местные 40 тысяч жителей интересуются прежде всего футболом. Фигурное катание волнует кучку энтузиастов, которым приходится делить единственную крутую ледовую площадку города с местной хоккейной командой. Как рассказывала Хендрикс в детстве она часто каталась на уличных катках, только держится лед в ее городе ненадолго.

В 2017 году каток в Тюрнхауте и вовсе закрыли и полтора года Хендрикс ездила по соседним провинциям в поисках места для тренировок. Благо искала каток она не одна, а вместе со своим братом Йориком, следом за которым и пошла в фигурное катание. Брат в свою очередь вдохновлялся Кевином ван дер Перреном, первым бельгийским фигуристом, кому покорился четверной, и кто первым смог попасть на Олимпиаду. Дер Перрен в нулевые удивлял мир тем, что начал заниматься фигурным катанием в 12 лет после того, как посмотрел ледовое шоу. Долго работал даже без тренера, но смог дойти до пьедестала чемпионата Европы и обучиться каскадам с четверными. Хендрикс также начал по общепринятым меркам довольно поздно, и первый тройной осилил только... в 16 лет. К этому времени большинство его соперников уже вовсю исполняют четверные. Только вот им не приходилось копить на аренду льда со школьных обедов и ехать ради тренировки через полстраны на автобусе.

Тренирует бельгийку брат, а летом она ездила на сборы к Мишину

Перрен нашел для Хендриксов лучшего в Бельгии тренера Каррин Херригерс и помог с арендой льда. Это дало результат — Йорик стабильно держался в районе мировой десятки и боролся за топ-5 чемпионата Европы. Он дважды участвовал на Олимпиаде — ездил и в Сочи в 2014 году, и в Пхенчхан в 2018. Параллельно развивалась карьера и у Луны, которая по юниорам пусть и не блистала, но вполне вселяла надежды экспертов. В Южную Корею на Игры-2018 брат и сестра полетели уже вместе. Луна заняла 16-е место, Йорик — 14-е. Дальше старший в семье решает повесить коньки на гвоздь и становится тренером. Первая и главная пока что в его жизни ученица — родная сестра. По сути, Йорик пожертвовал продолжением своей собственной карьеры в пользу Луны и, судя по ее текущим результатам, размен удачный. Йорик ищет для сестры и варианты стажировок за рубежом. К примеру, этим летом она готовилась к новому сезону на сборах у Алексея Мишина.

Хендрикс не исполняет тройного акселя или четверных прыжков. И даже не готовит ультра-си на тренировках. В то же время она стабильно делает каскады с тройным лутцем и флипом, чего до сих пор достаточно для борьбы хотя бы по короткой программе. К тому же упор бельгийка явно делает на компоненты. По второй оценке она действительно хороша, и своими прокатами вдохновляет вспомнить предложения ввести возрастной ценз. Ей 22, и прямо сейчас Луна в лучшей форме в своей жизни. Конечно, с четверными от Хромых и Щербаковой она вряд ли сможет бороться, только вот и гарантировать чистое исполнение квадов от девушек Тутберидзе никто не может. На них сейчас колоссальное давление, в то время как Хендрикс выступает в свое удовольствие. Она выдала прокат жизни на чемпионате мира в Стокгольме, еще больше впечатлила на челленджере в Финляндии, а к соревнованиям в Италии готова еще лучше. В пятницу она удивила всех, включая саму себя.