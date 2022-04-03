«Олимпийский кошмар не должен повториться». Финны и американцы требуют перемен в фигурном катании

Россию обвиняют в создании «бройлерного производства» чемпионок и требуют уменьшить значение четверных прыжков в оценках фигуристок.

Олимпиада давно закончилась, а споры вокруг будущего женского фигурного катания не утихают. На днях чемпионка Европы 2009 года Лаура Леписто высказала мнение о том, что россиянки, выступавшие на Играх-2022, пожертвовали всем ради попадания в Пекин, но результаты получились спорными. Слова спортсменки с критикой существующей в России системы подготовки фигуристок вошли в большой материал финского портала Ilta-Sanomat.

Однако доказательств нет

«Спорт должен вызывать радость, азарт, «вау» — эффект, — рассуждает Леписто. — Эти девушки потеряли детство, пожертвовали всем, чтобы попасть на Олимпийские игры. А конечный результат таков: не счастлив никто, все плачут, все сломлены. Это то, что наш вид спорта должен давать спортсменкам? Это была последняя капля, теперь фигурное катание обязано измениться».

Автор материала, в котором фигурируют высказывания финской фигуристки, ставит вопрос еще более жестко. По его мнению, в некоторых видах спорта используются неэтичные методы работы с детьми. Причем происходит такое прежде всего в Восточной Европе и Азии. А Россия, доминирующая в женском фигурном катании, еще и рассматривает спортивные победы как политический инструмент, используя спортивные успехи девочек лишь в течение пары-тройки лет.

Дальше статья уходит в сферу расплывчатых формулировок вроде «принято считать», «в кругах фигурного катания говорят» и «теоретически это возможно». Спикеры утверждают, что тренеры якобы задерживают наступление полового созревания у девочек, чтобы те, оставаясь легкими и воздушными, крутили четверные прыжки. Один из экспертов даже уверен, что это происходит искусственно. «Однако доказательств нет», — спешно добавляет он в конце.

Впрочем, развивает тему Лаура, тот факт, что россиянки тренируются целыми днями и тратят на это много энергии, «сам по себе задерживает наступление полового созревания». Видимо, их конкурентки из других стран занимаются спортом исключительно при наличии желания и отсутствии более важных дел. То есть раз в недельку выходят на каток, проезжают пару кружочков — и домой.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Глобальный конвейер

Леписто — не первая финская фигуристка, которая негативно высказалась о методах работы российских тренеров. Ее соотечественница Киира Корпи после завершения карьеры не раз публично задавалась вопросом о цене, которую платят юные спортсменки ради космического уровня проката. В качестве примера регулярно использовались российские звезды фигурного катания. Вот, например, что говорила Корпи в интервью «СЭ»:

«Я уже годами думаю о том, куда движется наш спорт. Очень смешанные чувства. С одной стороны, технический прорыв, я не пытаюсь умалить достижения прекрасных юных фигуристок, красоту их выступлений, трудолюбие. Но будучи бывшей спортсменкой и много где потренировавшись, я знаю, насколько брутален спортивный режим. И эти мысли о человеческой цене не дают мне полностью наслаждаться их выступлениями».

При этом проблема, утверждает Корпи, существует не только в России, а является общемировой. Устаревшие, по мнению Кииры, жесткие методы работы существуют и в ее родной Финляндии, и в США, куда она перебралась после завершения карьеры. И этот глобальный конвейер, двигая-таки фигурное катание вперед, ломает судьбы юных спортсменов. А амбициозные родители лишь потакают системе.

Иронично, что наиболее громко критикуют систему подготовки фигуристки, карьеры которых, при всем уважении, выглядят слабовато относительно результатов лучших россиянок. Кто знает, каких высот достигли бы Корпи и Леписто, тренируйся они, например, у Этери Тутберидзе. При этом вряд ли кто-то будет спорить, что «ломать» детей ради пары лет на вершине нельзя. И задача спортивных федераций — следить за корректностью работы тренеров, при этом не уходя в истерию.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Попытка изменить расклад сил

Безусловно, в видах спорта, где нужно начинать «пахать» почти с рождения, необходимо обсуждать, как уберечь ментальное здоровье юных атлетов. В циклических видах мы знаем истории чемпионов, занимавшихся всеми подряд полезными активностями лет до 14, а потом нашедших себя в условных лыжных гонках. А вот в фигурном катании решения за спортсмена значительную часть профессиональной карьеры принимают родители.

Не очень понятно, каким финские спортсменки видят решение вопроса. Спорт высших достижений ведь уже не первое десятилетие предполагает отказ почти от всех радостей обычного человека. Это и диета, и режим, и работа на результат потом и кровью. Не секрет и принцип «физкультура лечит, спорт калечит». Нет ли ощущения, что истинная причина недовольства методами работы России — попытка изменить расклад сил?

О том, за счет чего наши юные звезды побеждают, упоминается и в статье Ilta-Sanomat: «В последнее десятилетие русские поняли, что побед можно добиться четверными прыжками, и стали вкладываться в них». Видимо, по мнению автора, назвавшего весь принцип «бройлерным производством», это является достаточной причиной для изменения регламента, чтобы сложные прыжки стали стоить меньше. Другой инструмент отсеивания — возрастной ценз.

После прочтения финского материала в воздухе остается витать несколько вопросов. Видела ли Лаура Леписто радость, которой светилась Анна Щербакова после победы на Олимпийских играх? Зачем уделять целый раздел статьи догадкам, которые никак не подтверждаются фактами? Методы, которыми собираются бороться с давлением на юных спортсменок, не являются превращением профессионального спорта в любительский? Интересно было бы услышать ответы.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Судьи проявляли грубую небрежность

А вот американское издание The Stanford Daily, которое цитирует Inoprosport.ru, причиной всех бед женского катания видит систему судейских оценок. «Международная система судейства (IJS) была разработана для поощрения фигуристов, идущих на риск, — считает автор статьи Нэнси Хэмилтон. — В результате техника стала преобладать над артистизмом. Завышенная стоимость четверных прыжков стала причиной развития технической стороны фигурного катания, но какой ценой? Этери Тутберидзе добивается больших успехов со своими юными дарованиями, однако они эмоционально выгорают или серьезно травмируются уже к 20 годам, если не раньше. Техника прыжков, основанная на преротации (скручивании верней части тела непосредственно перед отталкиванием, чтобы увеличить скорость вращения), нанесла вред многим фигуристам. Например, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева через два года после Игр перестала исполнять прыжки из-за хронической боли в спине, завершив карьеру в 21 год. Так неужели это то, чего мы добивались?»

«Негативные последствия ощутили не только ученицы Тутберидзе, — продолжает автор Stanford Daily. — Успешные квады россиянок подтолкнули фигуристок со всего мира к изучению этих почти невозможных элементов. Вспомните Рику Кихиру, которая стала чемпионкой Японии в 2021 году, исполнив четверной сальхов. Почему ее не было в Пекине? Травма. Как насчет американки Алисы Лью? В 2019 году она поразила мир фигурного катания, выиграв чемпионат США в 13 лет с двумя тройными акселями; на следующий год она вновь победила, исполнив четверной лутц. Однако затем спортсменка потеряла эти прыжки из-за травм и скачка роста. После выздоровления и восхитительного проката в Пекине (пусть и без квадов) ее спросили, будет ли она продолжать работать над четверными. Она ответила отрицательно, потому что, тренируя квады, она каждый раз получает травму».

«Оценивание компонентов нуждается в серьезной реформе, — делает вывод американское СМИ. — Баллы за компоненты показывают качество катания: использование ребер и шагов, переходы между элементами, скорость, плавность и такие аспекты, как представление и композиция. В течение многих лет судьи проявляли небрежность при выставлении этой оценки, вяло сопоставляя баллы за компоненты с технической составляющей. Это примитивно и возмутительно. Неужели программа Трусовой с минимальным артистизмом является более качественным катанием, чем безупречно исполненная гениальная интерпретация Вакабы Хигучи? Или механические попытки Валиевой закончить программу, во время которой девушка выглядела как пустая оболочка самой себя, были более качественным катанием, чем по-настоящему душевная произвольная программа Мэрайи Белл? С этим нужно что-то делать. ISU должен решить данную проблему, иначе велика вероятность, что мрачный финал этого женского олимпийского турнира превратится в повторяющийся кошмар».