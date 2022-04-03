Илья Геркус: «Дело Валиевой шито белыми нитками, дурно пахнет и выглядит как откровенная постановка»

15 к 1. Очередной герой новой рубрики «СЭ» — экс-президент «Локомотива».

1 — По итогам конгресса в Дохе Россия осталась в ФИФА. Сюрприз?

— Нет. Накануне у себя в Telegram-канале прогнозировал именно такой расклад. Исходил из двух факторов. Во-первых, ФИФА довольно терпимо относится ко всем политическим турбулентностям и даже военным конфликтам между своими членами, неизменно оставаясь над схваткой. Подчеркнуто соблюдает нейтралитет. Это уже традиция.

Во-вторых, по Уставу ФИФА для приостановления членства или исключения ассоциации требуется согласие абсолютного большинства в три четверти голосов. То есть 159 делегатов из 211. Набрать столько крайне тяжело — даже при высоком уровне внешнего давления. Все-таки в ФИФА немало независимых стран с собственной позицией, которую трудно поколебать.

Раз Россия по-прежнему член ФИФА, никак не поражена в правах, значит, в ближайшее окно наша сборная теоретически может провести международные матчи. Из отбора на ЧМ-2022 ее исключили, но на остальные турниры и товарищеские встречи запрет не распространяется.

Еврокубки — отдельная история. Туда вернуться сложнее. Потому что в УЕФА к России отношение сейчас негативное, здесь недоброжелателей у нас гораздо больше, чем на других континентах. Скорее всего, запрет продлится еще сезон. Нужно думать, что делать в еврокубковые даты, какими играми их заполнять.

2 — В марте клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд и хотели наложить мораторий на вылет в этом сезоне. Исполком РФС отказал. Одобряете?

— Все упирается в отстранение от еврокубков. Неизвестно, на сколько оно растянется. Если остаемся без них минимум на год, 18 команд — логичное решение. Матчей будет больше, это позволит хоть как-то заполнить вакуум. Если же в следующем сезоне нас допустят к еврокубкам, в РПЛ не надо ничего менять.

Что касается моратория на вылет, то это при любом раскладе неприемлемо. Нельзя убивать интригу и спортивный принцип. В случае расширения лиги пусть два лучших клуба ФНЛ заходят напрямую, а те, кто занял 3-е и 4-е места, играют стыковые матчи с 15-й и 16-й командами РПЛ.

Сандро Шварц. Александр Федоров, Фото «СЭ»

3 — За какой командой в РПЛ вам сейчас особенно интересно наблюдать?

— Мне нравится «Динамо». Сандро Шварц сработал так, что в этом сезоне от игры команды повеяло свежестью. Футбол веселый, остроатакующий, приятный глазу. В то же время грамотный. Не «бей-беги, окружай ворота», а цельный, понятный. Чувствуется тренерская рука.

Единственный минус — в матчах с сильными командами динамовцы немножко теряются. То ли опыта не хватает, то ли спортивной злости. Если же соперник по зубам — его разрывают. Благодаря четкому сочетанию индивидуальных и командных действий.

ЦСКА весной тоже смотрится бойко. Из четверки новичков никто не выпадает, они добавили качество и агрессию в атаке. Как раз с этим в первой половине чемпионата у армейцев были проблемы.

Яркие матчи время от времени выдают и «Крылья». Ребята там молодые, играющие. Недостаток мастерства с легкостью компенсируют искренними эмоциями, огромным желанием проявить себя. Нынешние «Крылья» напоминают мне «Зенит» образца 2003 года, когда заблистали Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов.

Но при всей симпатии к «Динамо», ЦСКА и «Крыльям» прекрасно понимаю, что помешать «Зениту» в четвертый раз подряд стать чемпионом не сможет уже никто. Дело не только в классном подборе футболистов и длинной скамейке. «Зенит» силен ментально. У команды фантастическая уверенность в собственных силах, дух победителя. Это и позволяет в решающих матчах дожимать любого соперника. Когда «Динамо» выходит против «Зенита», кажется, что на одной половине поля школьники, а на другой — матерые мужики.

4 — Лучший футбольный тренер России на данный момент?

— Тут как у Гоголя в «Женитьбе»: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...»

Я к тому, что сейчас в нашей лиге нет безоговорочно лучшего тренера. Выделяются Шварц, Семак, Осинькин, Федотов. Но каждому, на мой взгляд, чего-то не хватает. Тот же Шварц тактически очень хорош. Но пока у него нет опыта побед в больших матчах, и в нужный момент он не может зарядить команду эмоционально. Сказать: «Парни, выходим, терпим, бьемся!» Это как в дерби, где тактика по большому счету неважна. Там требуется сверхусилие, умение выложиться на двести процентов.

Зато Семак в этом смысле уже набил руку и спокойно движется к очередному чемпионству. Он молодец, держит команду в узде, добивается цели. Но... Смотреть на его «Зенит» порой скучновато. Нет свежих идей, новых решений. Да и в еврокубках никак не удается вывести команду на другой уровень.

Леонид Слуцкий. ФК «Рубин»

5 — Главное разочарование в РПЛ?

— «Рубин». Еще до ухода иностранцев посыпался. А сейчас команде тяжелее вдвойне. Но здесь вопросы и к руководству. Зачем все яйца сложили в одну корзину? Имею в виду ставку на легионеров.

Вот у «Краснодара» есть какая-то опора. Когда иностранцы уехали, в состав органично влились свои воспитанники из академии и «Краснодара-2». А что в Казани? «Рубина-2» нет, от академии уже много лет никакой отдачи. К подготовке резерва в клубе относились легкомысленно.

«Локомотив», пусть не обижаются на меня его болельщики, пока тоже не впечатляет. Необъяснимые кадровые перемены, неубедительные трансферы... Руководители клуба делали громкие заявления — мол, покажем такой футбол, который в России никто никогда не видел! Состав будет стоить 250 миллионов евро! Но прорыва нет. Как нет уже в «Локо» ни Рангника, ни Гисдоля. Чего теперь ждать от команды, понять сложно.

6 — Последний случай, когда вы смотрели на игрока и понять не могли — как он очутился в «Локомотиве»?

— Райкович. Помните этого чудо-защитника? Вот он явно выделялся — со знаком минус. В каждом матче совершал миллион ошибок. К человеку, который привез такого футболиста, много вопросов.

Если говорить про нынешний состав, то для меня неочевиден трансфер Мампасси. Может, кто-то разглядел в нем потенциал. Я — пока нет. Ну, статный, высокий, молодой. Российский паспорт быстро сделали. Но по уровню мастерства это не игрок премьер-лиги. Должна быть выучка. Ее не просматривается.

7 — Вы хотите вернуться в футбол в качестве руководителя клуба?

— Это не самоцель. Не та работа, за которую надо цепляться любой ценой. После ухода из «Локомотива» у меня были варианты — и в РПЛ, и в ФНЛ. По разным причинам не сложилось. К тому же не хотелось из Москвы уезжать.

Сегодня для меня на первом месте внутренний комфорт. Если клуб интересен, задачи понятны, есть поддержка от руководителей, единое с ними видение хотя бы по принципиальным моментам — я готов. Если нет — лучше чем-то другим заняться.

В России руководить футбольным клубом очень тяжело. Большая нагрузка, давление, все тебя в чем-то подозревают... Здоровья это не добавляет. А если еще и морального удовлетворения нет, ввязываться в проект точно не имеет смысла.

8 — Вы обожаете фигурное катание. Чемпионат мира в Монпелье и Кубок Первого канала в Саранске шли параллельно. Что смотрели?

— Ни то ни другое. К сожалению, обстоятельства не позволили увидеть турнир в Саранске. А вот чемпионат мира в нынешнем формате мне совершенно не интересен. Принципиально не собирался смотреть!

Я не понимаю руководителей ISU. Отстраняя российских фигуристов, там отталкивались от позиции МОК, бессмысленной и безумной. Вообще-то, Международный олимпийский комитет не должен раздавать такие рекомендации, это не его дело. А если в ISU сразу берут под козырек и не допускают к участию в соревнованиях лидера мирового фигурного катания, возникает вопрос — о чем они беспокоятся? О развитии своего вида спорта? Или о чистоте политических взглядов?

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

9 — За кого из фигуристок болеете персонально?

— За Сашу Трусову, Камилу Валиеву и Аню Щербакову. Именно в таком порядке. Саша — феноменальный боец с несгибаемым характером. Для девочки, которой нет еще и 18, это что-то невероятное!

У Ани, конечно, тоже железный характер. Что доказала блестящими победами. Вспомним Челябинск. Или Пекин. Но катание Саши никого не оставляет равнодушным. Нравится ее искренность, бесстрашие. Идет напролом. Сказала, что сделает на соревнованиях пять четверных, — и упорно шла к этой цели. В конце концов получилось, причем не где-то — на Олимпийских играх!

А тройной аксель, который молотит и молотит в короткой программе? Иногда думаешь — ну зачем? Прыгни двойной, не рискуй. Исполнила бы его в Пекине — могла бы за золото побороться. Но для нее принцип важнее. Это внушает огромное уважение.

Очень нравится мне и Камила. В 2019-м, когда еще выступала по юниорам и пробилась в финал «Гран-при», который проходил в Турине, мы с дочкой специально туда полетели — посмотреть на Валиеву. Уже тогда было видно — растет звезда. С точки зрения атлетизма, хореографии, катания это идеальная фигуристка, без слабых мест.

Если бы не скандал, в Пекине Камила завоевала бы золото и в команднике, и в личном турнире. Но девочку морально уничтожили. Чего только стоят семь часов, проведенные на заседании CAS! После такого стресса невозможно выйти на лед и чисто откатать программу.

10 — Что думаете о деле Валиевой?

— Я уверен в невиновности Камилы. Читал материалы CAS. Поразила фраза: найденная концентрация запрещенного препарата значительно ниже порога измерения и может быть следствием технической ошибки анализа пробы. Ну о чем тут говорить?! Как же тогда в лаборатории всё определяли? На глазок?

Валиева многократно проходила допинг-контроль, все пробы чистые. Кроме одной, взятой в декабре на чемпионате России. Никто не в состоянии объяснить, почему проверка этой пробы настолько затянулась. Несут какую-то чушь, прикрываются вспышкой ковида в лаборатории...

Эта история шита белыми нитками, дурно пахнет и выглядит как откровенная постановка. И потом, должен же быть мотив. А его нет. Зачем вообще Валиевой принимать допинг? Она и так на голову сильнее всех.

11 — Последняя прочитанная книжка?

— Стивен Хокинг — «Краткая история времени». Много слышал о ней, но всё руки не доходили. Вот наконец-то решил прочесть. Неожиданно понравилось. Вспомнился институт, занятия по физике, квантовой механике... Впрочем, чтобы оценить написанное, не обязательно быть выпускником Бауманки. Излагает Хокинг вполне доступно, даже «чайник» поймет.

Еще перед сном люблю полистать Монтеня, Платона. Здорово прочищает мозги, помогает переключиться. Помню, давным-давно взял томик Платона — у-ух, как продирался! А сейчас читается легко, получаю колоссальное удовольствие. О сложных вещах пишет простым, понятным языком. Причем все настолько актуально, что оторопь берет. Кажется, автор не древний грек, а твой современник.

12 — Жеглов был прав, когда подбросил кошелек Кирпичу?

— Нет! Этого не осознаешь, когда в юности смотришь фильм. В тот момент, наоборот, Жеглов — герой. Мужественный, обаятельный. Хочется быть похожим на него. То, что творит беззаконие, за которое его самого нужно судить, только с возрастом начинаешь понимать.

Да, Кирпич — вор. Но дело-то сфабриковано! Кому-то подкидываешь кошелек, кому-то еще что-нибудь... Где грань, которую нельзя перейти? Если встать на эту дорожку, тебя уже не остановишь.

Есть четкие правила. Один собирает доказательства. Адвокат их оспаривает, проверяет, что всё собрано честно. А судья принимает решение. Жеглов же взял на себя все функции. Хорошо хоть, не привел приговор в исполнение...

13 — Последний человек, перед которым вы извинялись?

- Старшая дочь. Она уже взрослая, 22 года. Рассорились из-за политики. Разные у нас взгляды. Я вспылил. Когда остыл, попросил прощения. Помирились. Хотя каждый остался при своем мнении. Но все равно это не повод для семейных конфликтов.

14 — Последнее обещание, которое дали самому себе?

— Заняться спортом. Каждый день бегать тяжеловато. Лишний вес, коленки болят. Да и времени порой не хватает. Но два-три раза в неделю надеваю кроссовки и вперед. От пяти до десяти километров. В любую погоду!

Уже почти год в таком режиме. И очень рад, что удалось перебороть собственную лень. Дело даже не в том, что уходят лишние килограммы. Совершенно другое качество жизни! Возвращаешься с пробежки уставший, но потом начинают вырабатываться эндорфинчики, и чувствуешь себя лучше, моложе. Намного больше сил, испытываешь необыкновенный прилив бодрости.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор?

— Холод. Особенно когда на стадионе сидишь. Бр-р-р! Угнетает несправедливость. Вот как в случае с Валиевой, например. Меня очень огорчила эта история. Девочка — объективно лучшая в мире, готовилась к Олимпийским играм, и тут... Ей просто подрезали крылья.

А третье... Больничная еда. Вообще-то, я непривередливый. Но так получилось, что недавно пару недель провел в стационаре. Произвело впечатление, как там кормили. Удивительно несъедобно! Странные рыбные котлеты, молочный суп со сладкой слипшейся вермишелью... В первый день спасало чувство юмора. На второй загрустил.

Сразу нахлынули воспоминания о далеком детстве, пионерских лагерях, где тоже давали черт-те что. Но за сорок лет все поменялось! А здесь время как будто остановилось.

Я лежал и думал — как им это удается? Где находят таких поваров? На каких секретных курсах обучают? Кто хранит все эти жуткие рецепты? Ладно, при советской власти был повальный дефицит. Но сейчас-то даже в самых простеньких магазинах качественных продуктов полно. Почему нельзя что-то вкусное приготовить?

Такой вот кулинарный привет из 1980-х.