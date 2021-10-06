Загитова выпустила собаку на лед, Дава плакал, а Медведевой признались в любви. Что будет во втором выпуске «Ледникового периода»
Напомним, что проекте принимают участие многие чемпионы по фигурному катанию прошлых лет, а также известные актеры и блогеры. За съемками внимательно следила фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева.
Аглая Шиловская и Максим Шабалин изображали дуэт Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина. Судьи оценили перевоплощение и технический прогресс пары, но оценки поставили сдержанные.
Алина Загитова была удивлена яркой прической Аллы-Аглаи и с интересом изучала яркие локоны парика.
Рэпер и блоггер Дава не смог сдержать слез после одного из выступлений. Он очень расстроен из-за того, что травмировал плечо и не смог принять участие в проекте.
Татьяна Волосожар изображала балерину с непростым характером, которая пытается найти общий язык со взбалмошным дирижером в лице Федора Федотова.
Екатерина Боброва этим вечером расслаблялась в ресторане на льду. Страстный танец с барменом не смог растопить сердца жюри, уж очень много хоккейного они заподозрили в катании Макара Запорожского.
Единственной, кого не смогла затмить своим блестящим костюмом Екатерина, была ведущая шоу Алина Загитова. Ее платье переливалось в свете софитов совсем не меньше!
Даня Милохин хитро вырисовывал какие-то буквы на футболке, которую потом гордо продемонстрировал Евгении Медведевой.
Какой бы ни был посыл текста, с практической частью выступления ребята справились отлично — без падений и серьезных ошибок.
Выяснилось, что Даня Милохин на футболке признался своей партнерше в любви. Но в финале номера он решил с посланием распрощаться, потому что заподозрил Евгению в невзаимности.
Но это только сюжет выступления. Судьи похвалили ребят за прогресс, но Татьяна Тарасова напомнила свое обещание наказать Милохина, если он снова уронит Медведеву.
Максим Маринин исполнил с Дарьей Мельниковой сложнейшую поддержку. Постановщики пообещали актрисе, что ей понравится — и не ошиблись! Дарья справилась на отлично!
После исполнения танца девушка поблагодарила за моральную помощь маленького сына, но ребенок испугался и никак не мог признать маму в новом костюме.
Самый эксцентричный номер получился у Натальи Забияко и Никиты Преснякова. Современная хореография, помноженная на энергию фигуристов, заставили судей поставить очень высокие оценки.
Этого не увидишь по телевизору — Алексей Ягудин подпрыгивает на столе, чтобы снять рекламный блок передачи.
В конце съемочного дня на льду появляются новые участники проекта. Алина Загитова и ее собачка Шанти, похоже, ставят свой собственный номер.
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