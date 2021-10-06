Загитова выпустила собаку на лед, Дава плакал, а Медведевой признались в любви. Что будет во втором выпуске «Ледникового периода»

В Москве состоялись съемки второго впуска телевизионного шоу «Ледниковый период, который выйдет в эфир Первого канала в ближайшую субботу.

Напомним, что проекте принимают участие многие чемпионы по фигурному катанию прошлых лет, а также известные актеры и блогеры. За съемками внимательно следила фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева.

Аглая Шиловская и Максим Шабалин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Аглая Шиловская и Максим Шабалин изображали дуэт Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина. Судьи оценили перевоплощение и технический прогресс пары, но оценки поставили сдержанные.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова была удивлена яркой прической Аллы-Аглаи и с интересом изучала яркие локоны парика.

Дава. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Рэпер и блоггер Дава не смог сдержать слез после одного из выступлений. Он очень расстроен из-за того, что травмировал плечо и не смог принять участие в проекте.

Татьяна Волосожар. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Татьяна Волосожар изображала балерину с непростым характером, которая пытается найти общий язык со взбалмошным дирижером в лице Федора Федотова.

Екатерина Боброва. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Екатерина Боброва этим вечером расслаблялась в ресторане на льду. Страстный танец с барменом не смог растопить сердца жюри, уж очень много хоккейного они заподозрили в катании Макара Запорожского.

Макар Запорожский, Екатерина Боброва и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Единственной, кого не смогла затмить своим блестящим костюмом Екатерина, была ведущая шоу Алина Загитова. Ее платье переливалось в свете софитов совсем не меньше!

Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Даня Милохин хитро вырисовывал какие-то буквы на футболке, которую потом гордо продемонстрировал Евгении Медведевой.

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Какой бы ни был посыл текста, с практической частью выступления ребята справились отлично — без падений и серьезных ошибок.

Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Выяснилось, что Даня Милохин на футболке признался своей партнерше в любви. Но в финале номера он решил с посланием распрощаться, потому что заподозрил Евгению в невзаимности.

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но это только сюжет выступления. Судьи похвалили ребят за прогресс, но Татьяна Тарасова напомнила свое обещание наказать Милохина, если он снова уронит Медведеву.

Максим Маринин и Дарья Мельникова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Максим Маринин исполнил с Дарьей Мельниковой сложнейшую поддержку. Постановщики пообещали актрисе, что ей понравится — и не ошиблись! Дарья справилась на отлично!

Дарья Мельникова с сыном. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После исполнения танца девушка поблагодарила за моральную помощь маленького сына, но ребенок испугался и никак не мог признать маму в новом костюме.

Наталья Забияко и Никита Пресняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самый эксцентричный номер получился у Натальи Забияко и Никиты Преснякова. Современная хореография, помноженная на энергию фигуристов, заставили судей поставить очень высокие оценки.

Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Этого не увидишь по телевизору — Алексей Ягудин подпрыгивает на столе, чтобы снять рекламный блок передачи.

Алина Загитова и ее собачка Шанти. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В конце съемочного дня на льду появляются новые участники проекта. Алина Загитова и ее собачка Шанти, похоже, ставят свой собственный номер.