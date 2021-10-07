Звезды «Движения Вверх», главный тиктокер страны и замена Бузовой. Все селебрити нового сезона «Ледникового периода»

Шоу, которое регулярно собирает главных звезд российского кино и музыкальной сцены.

Если вы еще не втянулись в главный спортивный проект современности — шоу «Ледниковый период» — то само время сделать это сейчас. А мы поможем вам быстрее разобраться, кто из селебов участвует в этом году. Возможно, там найдется звезда, поклонником таланта которой вы являетесь, а что может быть интереснее, чем следить за любимым исполнителем в новых необычных условиях.

Федор Федотов

Актер не сильно раскрученный, но знакомый по фильму «Серебряные коньки», который прошлой зимой собрал солидную кассу в кинотеатрах. А учитывая, что навыки катания у него уже присутствуют благодаря съемкам, то и втянуться в проект может быть гораздо легче, чем другим звездам. Выступает в паре с именитой Татьяной Волосожар.

Янина Студилина

Назвать самую известную роль Янины не так просто, но вы могли видеть ее в роли роковой девушки из фильма «Сталинград», где за ее сердце боролись советский и немецкий солдаты. А так же она часто мелькала в различных российских сериала, например «Ранетках» или «Остров». За победу девушка борется в паре с фигуристом Виталием Новиковым.

Никита Пресняков

Отпрыск знаменитого Владимира Преснякова-младшего давно пробует свои силы как в кино и театре, так и в музыке. У него даже есть собственная группа Multiverse. Не знаете таких? А они выступали на разогреве у Limp Bizkit и Asking Alexandria, когда гиганты западной рок-сцены приезжали в Россию. Теперь же настало время попробовать себя и в ледовом шоу в паре с Натальей Забияко.

Агата Муцениеце

Актриса попала в очень выигрышную пару с Александром Энбертом, который является чемпионом прошлого сезона. Так что у звезды «Закрытой школы» и бывшей супруги Павла Прилучного, разрыв с которым прилично добавил популярности ее персоне, очень хорошие шансы дойти до финала.

Макар Запорожский

Еще один актер, который знает, что такое коньки. Несколько лет назад Макар играл одну из главных ролей в популярном сериале об отношениях с элементами хоккея — «Молодежке». Там ему досталась «неудобная» роль вратаря, зато теперь можно показать всю свою грацию в паре с Екатериной Бобровой.

Ксения Бородина

Кто не знает Ксюшу Бородину — легендарную соведующую Ольги Бузовой на шоу «Дом-2». Бузова в «Ледниковом периоде» уже успела проявить себя, так что в этом году очередь Бородиной. Помогает осваивать фигурное катание олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

Иван Колесников

Наверное все в том или ином виде смотрели нашумевший в 2017-м году фильм «Движение вверх» и запомнили фактурное лицо актера, который сыграл роль Александра Белова. Сегодня Иван сменил баскетбол на фигурное катание и пробует свои силы в дуэте с Татьяной Тотьмяниной.

Аглая Шиловская

У Аглаи в карьере пока еще не было заметных проектов и в этой статье они выступает в качестве ноунейма. Скорее всего, несмотря на сильного партнера в лице Максима Шабалина, это не та пара, которая будет бороться за победу.

Гела Месхи

Актер театра и кино получил свою долю популярности после сериала «Топи», после чего получил приглашение на известное шоу. Выступает в паре с Яной Хохловой.

Анна Старшенбаум

В карьере Анны Старшенбаум был период, когда фильм с ней получали очень низкие оценки, но тот период давно миновал. Надеемся, что на «Ледниковом периоде» история не повторится и судьи будут благосклонны, тем более, что в паре в Романом Костомаровым, который является двукратным победителем и постоянным призером проекта, выступать плохо просто непозволительно.

Даня Милохин

Главный тиктокер Всея Руси и просто лицо поколения Даня Милохин пошел в шоу за очередной порцией хайпа и делает свое дело на отлично. Милохин и Евгения Медведева, с которой он выступает, — самая интересная пара каждого выпуска независимо от качества выступления.

Дарья Мельникова

Дарья уже давно взрослая девушка, но образ Жени Васнецовой из «Папиных дочек» все еще является главной ассоциацией с ней. Доказывает свою женственность и грацию Мельникова в паре с Максимом Марининым.

Кирилл Зайцев

Кирилл Зайцев — еще одна звезда топового (по сборам) российского кинематографа. В его послужном списке есть и «Движение Вверх», и «Серебряные Коньки» и даже «Союз Спасения». Так что часть соперников он прекрасно знает и в спортивной подготовке им не уступает. Осталось найти «химию» с Оксаной Домниной и бороться за победу на шоу.

За кадром:

В шоу должна была принимать участие еще одна пара — олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и певец и блогер Давид Манукян, более известный как Dava. Но, к сожалению, он получил травму плеча на тренировках и вынужденно выбыл из проекта. Хотя в плане хайпа точно мог бы составить конкуренцию Дане Милохину.