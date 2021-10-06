Интервью Александра Энберта, одного из самых заметных представителей нашего парного катания.

32-летний Александр Энберт — серебряный призер Олимпиады-2018 в команде и бронзовый призер чемпионата мира-2019. Но большой вопрос, перекрывают ли эти награды статус победителя «Ледникового периода» в сложнейший 2020 год. Шесть выступлений Ольги Кузьминой и его собрали более 1 миллиона просмотров — цифры абсолютно невозможные для соревновательных пар. Александр однозначно стал заметнее в медиаполе, растут его соцсети.

Вашу «любовь» по отношению к этому телешоу в комментариях невозможно не заметить, но скажите — разве это не важный результат для фигуриста, завершившего карьеру? И в 2021-м петербуржец снова в шоу — теперь с актрисой Агатой Муцениеце.

После второго выпуска шоу корреспондент «СЭ» поговорил с российским фигуристом о старте сезона, смене гражданства россиянами, падении Медведевой и желании победить второй раз.

Победа в «Ледниковом периоде» важна, она делает все другим

— Александр, вы действующий победитель «Ледникового периода». Ну не дадут же вам выиграть второй год подряд! Какому шоу это нужно?

— Я с такой же мыслью заходил и в прошлом году. Здесь супермастодонты фигурного катания, и «Ледникового», они чувствуют себя гораздо увереннее на сцене. Казалось, невозможно выиграть у Домниной, Костомарова, Маринина, Шабалина! Я так думал. Они знают, как тут все работает.

— Ага, а там еще какой-нибудь ледниковый блат обнаружится...

— Ну нет, я не думаю, что здесь есть такое. (улыбается) Всем главное, чтобы шоу получилось классное. И нам важно показать красивые программы, продюсерам, Илье [Авербуху]. Не так важно, кто выиграет.

И теперь — вроде невозможно два раза подряд выиграть. А вдруг возможно? Ну и точно возможно показать классные программы. В мире миллион идей, музыкальных композиций. Любовь зрителей — это даже главное. Миллионы просмотров на YouTube видишь — и понимаешь, значит, ты попал в их настроение. Круто.

— Получается, победа не важна? Насколько много здесь вообще спортивной составляющей? А то «Ледниковый» любят критиковать фанаты чистого фигурного катания, мол, это не по-настоящему.

— Очень правильное словосочетание — спортивная составляющая. Спорт на 100% состоит из нее, а тут она поменьше. Но я из спорта ушел год назад, конечно, она для меня важна! Она и подстегивает, и не дает останавливаться. Поэтому мы приходим утром заранее, учим поддержки, ищем музыку до ночи, чтобы быть самыми оригинальными, лучшими. Победа, конечно, классная вещь. Тысячи слов можно сказать про путь, как ты изменился, про любовь зрителей, но победа делает все другим.

Медведеву не ронял ни разу

— Пока главное событие проекта — падение Евгении Медведевой после поддержки Дани Милохина. У вас был опыт парного катания с Женей. Роняли?

— Нет, ни разу. На моей памяти я вообще партнерш не ронял последние 15 лет. Последнее тяжелое падение было в юниорах, когда мне было 16.

— Прям до больницы?

— Нет, но это когда лежишь и осознаешь, что произошло. А вообще вскакивать тебе сразу или лучше полежать проверить, целы ли кости. Это хороший урок, который с одного раза меня научил дважды перепроверять, контролировать все аккуратненько. Мне вообще повезло, я учился в прекрасной школе парного катания в Петербурге, Игорь Борисович Москвин был одним из первых моих учителей. Он так это объяснял, как ловить, страховать, как все работает...

— Как плечо подставлять так, чтобы на камере не видно было.

— (смеется) О да! Он был во всем большой специалист. И как страховать, и как ловить, чтоб не видно было. Не без этого, к сожалению.

— Я к чему спросил — видели ли падение Медведевой с участием Дани Милохина на прошлой неделе?

— Видел в записи. Первые ощущения... у меня перехватило дыхание. Прям — ах! Удивление с испугом.

— Там и Даню потом так поддавили. Татьяна Анатольевна пригрозила «убить», если еще уронит.

— Она видела вживую, может, решила, что нужно поддавить. Людей можно по-разному мотивировать. Можно похвалой, а можно вот так, мобилизовывать, чтобы вернуть с небес на землю. Но я как парник понимал, что с Евгенией все в порядке должно быть. А Даня головой нормально так закинул. Сразу подумал, как там у него с ней. Мы встречались на следующий день, я сразу спросил. Но он молодец, по-боевому отнесся — забыли, идем дальше.

— Советы давали по поддержкам? Или соперничество?

— Мы редко попадаем на один каток. Перекидывались фразами — да, хорошо общаемся. Не могу назвать это прямо советами, может, что-то проскользнуло, что он использует. (смеется)

Здорово, что у Коляды и Алиева появилась конкуренция

— Что вас впечатлило в начале спортивного сезона?

— Ух, надо вспоминать! Больше всего — контрольные прокаты. Они всегда важны, но перед олимпийским сезоном это особенное мероприятие, по сути соревнование. Судьи для себя там все равно считают баллы и выводы делают.

— А если по персоналиям? Многие вот отмечают пять четверных Трусовой.

— Девочек вообще пока не буду выделять. Это не дежурная фраза, просто мне кажется, что в этом сезоне будет борьба нервов. И выиграть может любая. Все прекрасны по-своему. Может Трусова выиграть четверными, может Косторная своим катанием, обаянием и акселем, может Щербакова своей грацией и пластикой. Кто сделает то, что умеет, в нужный момент — тот и выиграет.

— В Туктамышеву верите?

— В Лизу очень верю! Мы с ней знакомы давно. Мы вместе катались в одной команде с ней, Тарасовой и Морозовым, и это ребята, за которых я искренне болею, всем сердцем. Неважно, что сейчас у кого не получается, просто очень хочется пожелать им удачи. Я видел их путь с самого начала, из первого ряда наблюдал, как Лиза приехала из Глазова в Питер и учила первый аксель два с половиной. А сейчас три с половиной стабильно в программах. Это большой путь. Она просто молодец, делает сложные элементы. Болею за нее очень сильно.

Одиночники — мне понравилось, что там появилась сильная конкуренция, молодежь поджимает. Коляда, Алиев, конечно, тоже молодые, но они это видят и чувствуют и, думаю, стараются мобилизоваться.

Михаил Коляда. Фото AFP

— То есть появилось ощущение, что Коляда немного забронзовел? Увидел по прошлому сезону, что он один над всеми.

— Может быть, есть такое. В том сезоне я об этом не думал. Но если сейчас я ловлю ощущение типа «здорово, есть конкуренция!», значит, это подспудно мысли такие возникали. В этом году ребята выходили, все с четверными, все с классными программами. Не получалось — ничего страшного. Видно, что каждый из них может пойти и сделать хороший результат для страны, для олимпийской медали или чемпионата мира и Европы.

В танцах очень болею за Вику с Никитой [Синицину с Кацалаповым]. Они чемпионы мира все-таки.

— Видели танцы Пападакис и Сизерона? Все говорят, разнос, без шансов для остальных.

— Посмотрим, поборются. Сложно будет — это сто процентов. Но статус чемпионов мира будет вселять уверенность и в них, и в судей, что главное. Судьи будут понимать — вышли чемпионы мира, на этих ребят надо смотреть скрупулезнее. Потому что сложно, не находясь на пике рейтинга, претендовать в этом виде на медали. Хотя у Пападакис и Сизерона рейтинг сейчас точно ниже... Но их и так все знают, им рейтинг не нужен.

Москвина топовее Тутберидзе в парах, но ждем Мозер

— Если брать ваш вид, пары, есть ощущение, что в этом году Тарасова/Морозов будто возвращаются на место фаворитов. Программы у группы Москвиной не так убедили, что ли, и это не только мое мнение.

— Мне кажется, Тарасова/Морозов просто повзрослее, поувереннее. Они не первый раз отбираются на Олимпиаду и знают этот путь. Не так давно Пхенчхан был. Ну окей, давно, но они понимают, что важно показать. Опыт тут играет роль, хотя глазами его не заметить, будто энергия некая передается. Плюс они в новой команде, это тоже придает уверенность. Команда топовая, которую знает весь мира, и они верят в нее. Очень важно верить тренеру и тому, что он делает, верить в успешный исход предпринимаемых усилий.

Хотя Тамара Николаевна, конечно, тоже топовый тренер. И команда сильная.

— Вынуждаете задать вопрос, кто топовее — Москвина или Тутберидзе?

— В парах для меня, конечно, Тамара Николаевна. Она знает миллион нюансов в подводке к стартам, этакой тонкой игре. Из этой пары она топ. Но я очень рад, что катался у Нины Михайловны Мозер и многое узнал у нее. Она действительно здорово вела свои пары и нас в том числе. Очень надеюсь, что к Олимпиаде 2026 года она включится в эту борьбу и представит свои программы и пары. Вот тогда будет реально интересно.

Тамара Москвина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Удивил вообще приход Тутберидзе в парное катание?

— На полсекунды. Этери Георгиевна и перфекционист, и энергичный человек. У нее хватает сил, времени и ресурса на все это. Все способствует — и она идет смело на такие шаги, и спортсмены к ней хотят. Так что через секунду подумал — а, ну в принципе логично. Такого никогда не было, но это случилось, когда как раз должно было. Когда Этери Георгиевна пришла к решению об изменениях.

— Вы увидели своим профессиональным взглядом изменения?

— Увидел, что программы сто процентов в стиле команды, Глейхенгауза. Это не хорошо и не плохо, просто свой стиль, который они влили в эту пару. Но программы хорошо смотрятся, когда они чистые. Я бы подождал хороших прокатов, тогда все замкнется и будет видна целостность программ. Изменения точно видны.

Расширение географии двигает спорт вперед

— Еще одну тему хотел обсудить. Литва не дала гражданство Эллисон Рид и таким образом де-факто кинула танцевальную пару, которая добывала стране путевки на Олимпиаду. Как относитесь ко всем этим бесконечным сменам стран?

— Очень сложный вопрос. Не первый такой случай. Юко Кавагути, например, сменила гражданство на российское, а потом вместе с Александром Смирновым не смогла поехать на Олимпиаду. А она ведь японка, гражданка этой страны, там ее семья и она наверняка любит свою страну. Но каталась за Россию, и нужен был паспорт. Не хочется сравнивать, но наверняка ей был дорог свой паспорт, возможность видеть близких без визы. Представляю, какая это была тяжелая история. У Натальи (Забияко. — Прим. «СЭ») была схожая ситуация, когда они не поехала на Олимпиаду, потому что ее партнеру не дали гражданство Эстонии.

С одной стороны, я понимаю федерации. В некоторых странах спорт частный, но в России очень большая государственная часть финансирования, и огромные деньги тратятся на спортсменов. А потом он уходит. Неоднозначный момент.

— Нужно прописать компенсации? Потому что открываешь протоколы соревнований — половина фамилий русские.

— К таким вопросам нужно готовиться. Потому что с другой стороны, спортсмен — свободный человек, если у него перспективы в другой сборной, он вправе сменить гражданство. Если Конституция России допускает смену паспорта, значит, это невозможно запретить. А если семья переехала? Глобально я не против переходов, но менять систему и дорабатывать нужно. Чтобы все понимали, зачем этот переход и на каких условиях. А не просто так, чтобы лишний раз кто-то съездил на турнир. Да, аргумент про расширение географии тоже уместен, это двигает спорт вперед. Но лучше продумать правила карантина, может, даже некие трансферные окна, нюансы — это тоже имеет право на жизнь.