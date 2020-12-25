Трусова показала новое платье, но Валиевой может помешать только она сама

Расклад перед короткой программой чемпионата России: триксель — только у Валиевой и Туктамышевой.

Сегодня утром на арене «Трактор» прошла последняя тренировка перед соревнованиями. Трусова представила новое платье к короткой программе в бело-пурпурных тонах, при этом в короткой программе снова не стала пробовать тройной аксель. То ли это тактическая игра, то ли его действительно не будет и штаб Плющенко облегчает контент. Разница между базовой стоимостью двойного и тройного акселя наибольшая среди всех прыжков — 4,7 балла. А платье выглядит довольно приятно на глаз. Главное для Александры, чтобы оно не повторило участь шипов на «Гран-при», которые пришлось раскрывать в момент, когда все было потеряно.

Анна Щербакова снова сделала каскад четверной флип + тройной тулуп, а в прогоне чисто сделала двойной аксель, тройной флип + тройной риттбергер и тройной лутц + тройной риттбергер (каскад, разумеется, в итоге останется один). Елизавета Туктамышева заметно тяжело дышала после тренировки, но все же наконец сделала тройной аксель. С учетом отказа от него Трусовой Лиза вполне может стать главной конкуренткой «Хрустального» в сегодняшней короткой программе.

Вообще же круг фаворитов примерно ясен: помимо трех перечисленных выше девушек, это юниорки Камила Валиева и Дарья Усачёва, которые пока не могут участвовать во взрослых международных соревнованиях. Камила сделала на тренировке прекрасный триксель, и кажется, тренировка не оставила интриги — ничего не должно помешать ей сегодня выиграть первую часть турнира.

Алена Косторная снялась из-за последствий коронавируса, теоретически за счет сложного контента может быть высоко Майя Хромых, но она, как правило, не обходится без падений.

Отдельно отмечу, что Щербакова и Туктамышева выступают после болезней — у Анны была пневмония, и она начала кататься после восстановления от нее очень быстро, у Елизаветы — коронавирус, который наверняка сказался на подготовке по юридическим причинам. Две недели прямо перед чемпионатом просто выпали из жизни.

Сложности отбора и судейства

Чемпионат в Челябинске совсем другой по сравнению с прошлогодним Красноярском, когда в недалекой от Сибири Ухани только начиналась пандемия. Не совсем понятно, куда отбираются спортсмены. Руководители федерации не стали отвечать на вопрос, попадет ли в сборную хотя бы чемпион России. Раньше была возможность поменять состав после европейского первенства — теперь его отменили. Зато гендиректор ФФКР Александр Коган заявил о планах провести серию турниров после Нового года. Даже если будем вариться в собственном соку, он будет качественным.

А до Олимпиады между тем чуть больше 400 дней. И понятно, что некоторые из «ковидных» программ явно с прицелом на Олимпиаду. То же «Болеро» Валиевой.

Именно поэтому особенно интересует то, как будут судить девушек. Пока людей за столиками критиковать почти не за что — судейство типичное домашнее. Ну да, было две «десятки» у Михаила Коляды — но на чемпионате России почему бы и не поставить? Хочется в конце концов и российским арбитрам хоть раз нажать на эту кнопку.

Тем не менее, весь сезон ощущалось, что подопечные Этери Тутберидзе имеют больший режим благоприятствования, чем соперницы. Особенно это было заметно как раз в короткой программе на втором этапе Кубка России. Но по сравнению с той судейской бригадой в ней лишь два совпадения по именам — Татьяна Шаркина и Юлия Андреева. Не то чтобы конспирология, но факт скорее положительный.

Валиева далеко впереди по среднему баллу

Букмекеры считают очевидным фаворитом Валиеву, за ней с небольшим отставанием Трусова, далее Щербакова и на большом расстоянии Туктамышева.

Камила Валиева

Возраст: 14 лет

Тренер: Этери Тутберидзе

Средний балл сезона: 244,28

Ключ к победе: тройной аксель и высокие компоненты

Александра Трусова

Возраст: 16 лет

Тренер: Евгений Плющенко

Средний балл сезона: 229,38

Ключ к победе: отсутствие падений на четверных и облегчение программы (при ошибках конкуренток)

Анна Щербакова

Возраст: 16 лет

Тренер: Этери Тутберидзе

Средний балл сезона: 243,16

Ключ к победе: небольшое отставание или победа в короткой программе и возможный каскад 4F+3T

Елизавета Туктамышева

Возраст: 24 года

Тренер: Алексей Мишин

Средний балл сезона: 218,33

Ключ к победе: успешные триксели и четвертые уровни в непрыжковых элементах

Дарья Усачева

Возраст: 14 лет

Тренер: Этери Тутберидзе

Средний балл сезона: 225,51

Ключ к победе: чистота исполнения программ без ультра-си и падения конкуренток

Короткая программа состоится 25 декабря в 17:20 по московскому времени, произвольная — 26 декабря в 17:00 мск. Прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.