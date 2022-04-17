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Сын русских эмигрантов Малинин стал чемпионом мира в составе США. А американцы не пустили его на Олимпиаду

Фигурист с российскими корнями Малинин стал чемпионом мира в составе США
Рустам Имамов
Корреспондент
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Фигурист Илья Малинин на юниорском ЧМ.
Фото Global Look Press
Илья выдал четыре четверных прыжка за произвольную программу.

Чемпионат мира среди юниоров-2022. Таллин, Эстония
Юноши. Итоговое положение
1. Илья Малинин (США) — 276,11
2. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 234,31
3. Тацуя Цубои (Япония) — 233,82
4. Уэсли Чу (Канада) — 228,29
5. Стивен Гоголев (Канада) — 224,49
6. Михаил Селевко (Эстония) — 218,68
Девушки. Короткая программа
1. Изабо Левито (США) — 72,50
2. Джиа Шин (Южная Корея) — 69,38
3. А Сун Юн (Южная Корея) — 66,28
4. Линдси Торнгрен (США) — 66,14
5. Со Ен И (Южная Корея) — 66,09
6. Нина Петрыкина (Эстония) — 65,90

Юниорский чемпионат мира в Таллине продолжается. Следом за распределением наград в парах лучших выявили и среди одиночников. Пусть российских и белорусских фигуристов на ЮЧМ по аналогии с взрослым первенством мира нет, мы не перестаем искать ребят с нашими корнями и их поддерживать.

У юношей самим близким к нам был Илья Малинин. Пусть он выступает за США и справедливо считается продуктом американской системы фигурного катания, его родители — видные советские фигуристы. Малинин единственный в мире исполняет уникальные каскады четверных, правда сами американцы пока не особо ценят свой актив. Почему крутейшего парня оставили без Олимпиады и какое будущее у русского гения в заокеанской сборной?

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В истории фигурного катания случалось всякое. Потеря сильнейшей команды для турнира критична, но не фатальна. Взять хотя бы ЧМ-1961, когда вся американская сборная разбилась по пути на мундиаль через Атлантику. В этот раз мы следим за соревновательными баталиями со стороны, но все же менее занимательными от этого они не становятся.

К тому же можно переживать за фигуристок с российскими корнями. У девушек наша фаворитка Нина Петрыкина — представитель русской диаспоры Эстонии. Пока что она только шестая, но итоги короткой плотные и от бронзы ее отделяет разрыв меньше балла. До серебра меньше трех, а первое место в шести.

Учитывая, что в произвольной ставки гораздо выше, возможность отыграться у Петрыкиной будет, а шансы на победу еще не потеряны. Впереди пока что американка Изабо Левито, которую, к слову, тренирует российский специалист Юлия Кузнецова. В команде Левито есть и наш двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов.

Они даже ее обучили русскому языку, своими знаниями Левито уже успела похвастать перед Софьей Муравьевой и Анастасией Зининой на одном из этапов юниорской серии «Гран-при». Следом за Левито две кореянки, а на четвертом месте — еще одна представительница США.

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Ультра-си в короткой не было, да и вряд ли стоило ожидать чего-то сверхъестественного. Причем вопросы не к самим участницам, а к правилам ISU. Международный союз конькобежцев серьезно ограничивает контент короткой программы юниоров. Четверные под полным запретом (как, собственно, и по взрослым), тройной аксель допустим только в каскаде.

Линдси Торнгрен, в теории, триксель исполнить способна, но рисковать и пользоваться лазейкой с каскадом в случае с не самым стабильным элементом было бы глупо. Более того, ограничивают квады и у юношей. Так гений четверных Илья Малинин выходил с непривычным для себя контентом из тройных. Поэтому нагнать преимущество сразу после первого соревновательного дня у него не получилось.

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На произвольную Малинин выходил уже, как говорится, я на все деньги. Четверные лутц, тулуп, сальхов, каскад с тулупом. Неидеально (особенно лутц), но все же без грубых ошибок. Конкурентов у Ильи, по сути, здесь и не было. Ближайший преследователь — в 42 баллах от него! За серебро и бронзу наши Артем Ковалев и Илья Яблоков вполне могли зацепиться. Они точно не слабее того же Михаила Шайдорова из Казахстана.

Конечно, порадуемся за Алексея Урманова, подготовившего в Сочи сильного фигуриста. И за успехи соседей, где растет смена покинувшему нас Денису Тену. Кстати, Шайдоров также как и Тен — из Алматы. Но все же ничего выдающегося он не показал. Японец Тасуи Цибой взявший бронзу — тем более. Правда в этой стране знают когда выводить на пик своих спортсменов, так что через пару лет возможно он о себе еще заявит. Малинин кричит о том, что он уникальный уже сейчас.

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Пусть пока что каскады из двух четверных мы видим только на тренировках — Илья обещает, что совсем скоро выйдет с ними на соревнования. И в очередной раз докажет, какую же глупость в свое время допустили американские чиновники, сделавшие ставку не на талантливую молодежь, а на ветерана Джейсона Брауна безо всяких перспектив.

Фигурное катание
Олимпиада
Денис Тен
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