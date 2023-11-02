«Они все говорят, какая я жестокая». Почему Тутберидзе отказывает олимпийским чемпионкам в праве на мнение?

Знаменитый тренер ответила хейтерам, обидев огромное количество людей.

Фигурное катание никогда не утихает. Еще не остыли эмоции после третьего этапа «Гран-при» в Красноярске, как новую пачку дров в печку фанатских обсуждений подкинула Этери Тутберидзе. Многие ожидали, что ее интервью Леониду Слуцкому вызовет резонанс. Но чтобы такой мощный! Причем в беседе мало откровений или важных новых деталей. Почти вся беседа состояла из обид Этери Георгиевны. На своих учениц, других тренеров, комментаторов в интернете... Великий тренер решила выступить словно против всего мира. Но откуда такой антагонизм у хозяйки «Хрустального»?

Решила сразу ответить за все обиды

Этери Тутберидзе редко дает интервью. Особенно большие и развернутые. Поэтому каждая такая беседа — это всегда событие. Тем не менее интервью Леониду Слуцкому выделяется даже в этом ряду. В эфире шоу «Коммент.Тренер» мы почти два часа слушали исповедь Этери Георгиевны. Можно долго спорить насчет того, какой получился из бывшего тренера ЦСКА, «Рубина» и сборной России интервьюер и верную ли он выбрал тактику для разговора с самым успешным специалистом из мира фигурного катания. Но дело даже не в Леониде Викторовиче, Тутберидзе пришла в студию с определенной целью, и ей было неважно, кто сидит напротив и какие задает вопросы. С самого начала она показала свои намерения — ответить за обиды, которые ей причинили за все последние годы. Ведь даже разговор про ее ледовый дворец стартовал с обсуждения его проблем.

Но по-настоящему тренер отвела душу, когда речь зашла про ее критиков. «Легенда фигурного катания Роднина тоже дает обо мне какие-то непонятные комментарии или Бестемьянова. Они все рассказывают, как я тренирую, какая я жестокая. Ну ты найди в себе силы, время, приезжай на каток, посмотри на тренировки. Что же ты рассказываешь о тренировках, ничего не видев? Это ложь! Как правило, эти олимпийские чемпионы, они менее усидчивы в работе потом. Они уже своего достигли, с чего бы им здесь говнище ложками черпать?» — выдала Этери Георгиевна, поставив в ступор даже Слуцкого. Ирина Роднина и Наталья Бестемьянова и правда часто обсуждали в прессе методы работы Тутберидзе и результаты девочек «Хрустального». Но разве в этом есть какая-то проблема? Журналисты спрашивают у них экспертное мнение, и они дают свою оценку. Пусть и не всегда лестную.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бестемьянова с Родниной критиковали в рамках приличия

Главное, что эти оценки никогда не переходили этическую грань и касались именно работы Этери Георгиевны, а не были обсуждением ее личности. Более того, олимпийская чемпионка Бестемьянова могла и похвалить Тутберидзе, когда это было, на ее взгляд, уместно, а порой даже и поддержать. Например, в сложное межсезонье 2020/21 года, когда из ее группы ушли к Евгению Плющенко Александра Трусова и Алена Косторная. «По-человечески мне обидно за Тутберидзе, но жизненный опыт показывает, что такое случается со всеми. Просто она не так давно работает, но рано или поздно первый раз бывает со всеми. Она — человек дела и не сломается, у нее огромная скамейка запасных», — сказала тогда в разговоре с «СЭ» Наталья Филимоновна. Высказывания трехкратной олимпийской чемпионки, а ныне депутата Госдумы РФ Ирины Родниной были более резкими. Но опять же — в рамках разумного.

«Я считаю, что там проблема. Что-то с психологической обстановкой в самой группе, — заявила Ирина Константиновна в июле «Р-Спорту». — Это все очень сложно, я понимаю, как это бывает. Когда у Станислава Жука появился интерес и я стала отходить на второй, скажем так, план, меня это дико бесило. Я эгоист. Когда уходила от Жука, знала, что Елена Анатольевна Чайковская очень хочет взять к себе, но я прикидывала — так, там ведь Пахомова — Горшков, Ковалев. Я что, третьим номером туда приду? Лучше пойду к тренеру, у которого буду иметь больше свободы и статус первого номера». Претензии Тутберидзе связаны с тем, что, несмотря на личные успехи в спорте, ни Бестемьянова, ни Роднина на тренерском поприще не достигли сопоставимого успеха. Но разве это лишает их права высказываться в принципе?

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тутберидзе отрицает субъектность своих фигуристок

К тому же сказать, что Роднина с Бестемьяновой не разбираются в фигурном катании, будет явным преувеличением. Про людей, которые смотрят на спорт со стороны, Этери вообще за словом в карман не лезет. «Мудаками» она назвала тех, кто якобы писал Евгении Медведевой о том, что ее сливает тренер и ей нужно менять команду. Впрочем, нападки на известных людей и тем более анонимных комментаторов — это меньшая из странностей. Реальное беспокойство вызывает отношение Тутберидзе к собственным ученицам. Досталось в интервью почти всем. Суммарно Этери Георгиевна вспомнила больше 20 фамилий. От таких редких людей, как Камила Гайнидинова и Александра Деева, до тех, кто сделал Тутберидзе всемирно известной — Юлии Липницкой и Александры Трусовой. Тренер говорит, что без нее шансов реализоваться у них не было. А после их перехода все, о чем она думала, — это месть.

Многие критикуют подход Слуцкого, который не пытался парировать, а только кивал Тутберидзе. Хотя на самом деле хочется сказать Леониду Викторовичу спасибо. Благодаря расслабленной обстановке нам открылся внутренний мир Этери — каким бы он ни был. К примеру, как оценить слова «казахская спортсменка» про Элизабет Турсынбаеву? Мало того что на тот момент Турсынбаева каталась в «Самбо-70», так еще и на том самом ЧМ-2019 она исполнила четверной сальхов — и это был первый квад на взрослых соревнованиях в истории. «Наверное, они в какой-то момент думают, что это все они сами. Я почти уверена, что если Женя Медведева покопается у себя в голове, поймет, что какие-то вещи мы достигали с ней вместе», — говорит Тутберидзе. Спору нет, что роль тренера в успехах спортсмена велика. Но, наверное, и сами спортсмены все-таки что-то сделали для своего результата?