Олимпийская чемпионка Линичук вернулась в Россию из США. Спасет ли это российские танцы на льду?

Наталья Линичук проработала в Америке около тридцати лет и сделала чемпионами несколько известных дуэтов.

Танцевальный мир в фигурном катании не перестает удивлять. На этот раз не новым распадом топ-пары или очередными слухами о переходе Дианы Дэвис/Глеба Смолкина под другой флаг. В Россию вернулась олимпийская чемпионка и тренер многих известных дуэтов Наталья Линичук. Долгое время Наталья работала в США вместе со своим мужем Геннадием Карпоносовым, но в январе ее заметили на трибунах «ЦСКА Арены» на Кубке Первого канала. Поможет ли приезд Линичук изменить шаткую ситуацию в российских танцах на льду?

Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Фото Global Look Press

Спортивная и тренерская карьера Линичук

Линичук начинала свою карьеру как одиночница, потом решила попробовать себя в парном катании, но свое место нашла в танцах на льду. Судьба побросала ее по разным тренерам (внушительное число — 12 специалистов!). В конце концов Наталья выбрала Елену Чайковскую. У нее и осталась — и спустя некоторое время встала в пару с Геннадием Карпоносовым. Партнер, кстати, сначала был недоволен — ему хотелось более опытной партнерши.

В 1974-м дуэт получил бронзовые медали на чемпионатах Европы и мира, а через два года дебютировал на Олимпийских играх. Линичук/Карпоносов заняли четвертое место — Наталья выступала с высокой температурой. Через четыре года Олимпиада им все-таки покорилась — фигуристы выступили со знаменитой лезгинкой. До этого Наталья и Геннадий успели дважды выиграть и чемпионат мира и взяли все крупные титулы в фигурном катании.

Спортсмены приняли решение закончить карьеру, но друг с другом не расстались. Пара решила пожениться — для этого Карпоносову пришлось три раза делать Линичук предложение. Наталья ранее уже была замужем, но тот брак продлился недолго. Вторая попытка оказалась успешнее — семья Линичук и Карпоносова существовала с 1980-х годов.

Наталья и Геннадий переехали в США, хотя изначально тренировали в Москве. Но из-за финансовой ситуации в 1990-е пришлось сменить место работы. «Финансирование остановилось, — пояснял Карпоносов. — Костюмы, врач, массажист — все это мы себе позволить не могли. Потому, когда нам с Наташей поступило предложение от американцев, мы согласились — при условии, что в США поедут и наши пары. Речь шла о работе в центре на базе Университета штата Делавэр. Никто из нас не платил за жилье, лед, медстраховку. Мы получили условия, благодаря которым Грищук/Платов стали олимпийскими чемпионами, а Крылова/Овсянников и Лобачева/Авербух выиграли чемпионат мира».

Одними из главных учеников Линичук/Карпоносова были Оксана Грищук и Евгений Платов, затем — Илья Авербух и Ирина Лобачева. Среди воспитанников Линичук и Карпоносова были даже Татьяна Навка, Роман Костомаров и Анна Семенович, а также Этери Тутберидзе. А в 2010 году специалисты привели к бронзовым медалям Олимпийских игр Оксану Домнину/Максима Шабалина.

Виктор Тихонов, Сергей Павлов и Наталья Линичук. Фото Global Look Press

Развод с Карпоносовым и возвращение в Россию

В 2014 году Карпоносов вернулся в Россию — их брак с Линичук распался. Бракоразводный процесс занял целых три года — закончился он в Москве, где бывшие супруги поделили 49 миллионов рублей. «После 32 лет совместной жизни Наташа Линичук сказала, что больше не хочет со мной быть. Для меня это стало ударом, я погрузился в депрессию... А потом понял, что надо перелистывать эту страницу, и вернулся в Москву. Здесь мне поступило предложение стать старшим тренером сборной России, которое я с благодарностью принял», — тяжело рассказывал Карпоносов «АиФ».

Линичук осталась работать в США и не приостановила карьеру тренера даже с приходом пандемии коронавируса. В последнее время Наталья Владимировна плотно занималась с американской одиночницей Тин Цуэй, а ее команду дополнили Присцилла Хилл и Рональд Бургхарт. Но в начале года Линичук вернулась в Россию — по слухам, для того, чтобы продолжить уже на родине свою тренерскую деятельность.

Анжелика Крылова, ученица Линичук и Карпоносова, обрадовалась возвращению Натальи Владимировны в Россию. Сама Анжелика некоторое время назад тоже начала тренерскую деятельность в Москве, и сейчас с ней работает одна из самых перспективных российских пар — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. «Я рада приезду Натальи Владимировны Линичук, эту новость мне сообщили журналисты. Конечно, я была удивлена, потому что никакой информации о ее возвращении не слышала. Тренер такого высокого уровня, конечно, может поспособствовать развитию российских танцев на льду», — рассказала Крылова ТАСС.

Илья Авербух, Ирина Лобачева и Наталья Линичук. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Линичук сама прокомментировала свое возвращение — она открыта к предложениям и готова тренировать тех, «кто любит фигурное катание, для кого это важно, для кого это образ жизни, мысли и беспредельное желание к совершенствованию. Для кого фигурное катание равносильно глотку воды». При этом Наталья Владимировна отметила, что еще не полностью погружена в то, что происходит в российском фигурном катании. Специалисту интересны не только танцы, она готова сотрудничать и с парниками, и с одиночниками. «Что касается одиночников, то это очень тонкая и интересная работа, невероятный кладезь для самосовершенствования, большой диапазон возможностей. В дуэте необходимо найти единство между партнером и партнершей. В одиночном катании спортсмен один на один с тренером, это интересно», — так Линичук прокомментировала свою позицию ТАСС.

Момент для продолжения тренерской карьеры в России удачный. Танцы сейчас переживают не лучшие времена — на международной арене выступать нельзя, а если и можно было бы, это не принесло бы удовлетворения и высоких мест. Многие перспективные дуэты распались, новые еще не до конца скатались. Специалист уровня Линичук мог бы помочь отработать элементы всем этим парам и получить новые программы. Наталья Владимировна долгое время занималась не по российской методике фигурного катания, так что могла бы и в этом смысле привнести некоторые новшества. Но ей необходимо свое место — начать она может с простой помощи кому-то, но вряд ли ее удовлетворит только это.