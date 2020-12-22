Бузова с обручальным кольцом, номер с раздеванием Тодоренко и Исинбаева на коньках. Главные фото финала «Ледникового периода»
В ближайшую субботу на Первом канале будет показан 13-й, финальный выпуск крупнейшего и самого популярного околоспортивного шоу в стране — «Ледникового периода». Последние несколько выпусков пары перестали выбывать, а баллы за выступления на каждом следующем выпуске суммировались. Поэтому к финальному аккорду у проекта наметился фаворит — пара призера чемпионата мира Александра Энберта и актрисы Ольги Кузьминой.
С каждым новым выпуском поддержки пары все больше впечатляют. На этом фото Кузьмина почти в небесах — примерно там же, где и оценки судей за их выступления.
Счастливой покидает шоу и Ольга Бузова. Шансов на победу у нее немного, но в спорте же бывают чудеса, не правда ли?
По крайней мере, сердце своего партнера по проекту Дмитрия Соловьева она уже точно покорила. Он ведь даже «подарил» ей обручальное кольцо. Скоро свадьба?
Ведущая Алина Загитова не хочет прощаться с самой популярной парой «Ледникового периода». Но придется.
Многие дуэты под конец проекта «зажгли». Но на настоящее файер-шоу решились только Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко.
Победный жест после выступления. Пара поднимется вверх и навяжет борьбу за победу?
Елена Исинбаева чаще всех критиковала дуэты на проекте, и многие обижались на ее оценки. А теперь Елена и сама вышла на лед. Она исполнила творческий номер с Ильей Авербухом.
Судили на этот раз Исинбаеву участники «Ледникового периода». Участники проекта получили возможность отыграться за все.
Но, судя по лицу Исинбаевой, роль фигуристки пришлась ей по душе.
А на этом фото Елена что-то обсуждает с Татьяной Навкой. Заговор в судейской коллегии?
К привычному составу судей добавился знаменитый тренер Алексей Мишин. Мишин рядом с Татьяной Тарасовой — легендарный кадр!
Вместе с Мишиным на проект заглянул и актер Михаил Галустян. У «Профессора» комик учился азам фигурного катания, но, судя по всему, мало что понял.
Среди неожиданных гостей в составе жюри — и дочь ведущего Алексея Ягудина Мишель.
Как судьи наблюдали за номером Повиласа Ванагаса. На этот раз ему с Марией Луговой удалось убедить своим выступлением как зрителей, так и жюри.
Ради прощального номера Регина Тодоренко и Роман Костомаров не побоялись даже раздеться.
Дмитрий Сычев и Мария Петрова разучили новую поддержку. Номер, очевидно, вышел неплохим, но подняться выше по таблице у пары уже вряд ли получится.
Зато доволен Авербух, а похвала от тренера — главная награда для спортсмена.
У Ирины Пеговой и Алексея Тихонова не очень получились два последних номера, поэтому в финале они поставили все на кон и постарались отыграть упущенные позиции.
Пока неизвестно, что поставили строгие члены жюри, но вот небольшой подарок от Загитовой Тихонов уже получил. Олимпийская чемпионка редко кого гладит по голове, это надо заслужить!
Алина в финальном выпуске была как никогда хороша — постарались как авторы макияжа, так и создатели визуального образа.
Алина вместе с Алексеем Ягудиным. Дуэт ведущих уже настолько сработался, что мы наверняка еще увидим их вместе в других проектах.
Они как инь и ян — отлично дополняют друг друга.
Загитова даже успела подружиться с дочкой Ягудина. Милое фото!
Алина расплакалась. Видимо, не хочет покидать ставший родным для нее проект. Вначале ее работу ведущей критиковали, но она прогрессировала, и к последнему выпуску Загитова поймала свою волну.
На этой неделе — чемпионат России по фигурному катанию. И одновременно финалом завершится очередной сезон «Ледникового периода». Последний выпуск сезона стартует в субботу, 26 декабря, в 19.45 по московскому времени.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю