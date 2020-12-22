Бузова с обручальным кольцом, номер с раздеванием Тодоренко и Исинбаева на коньках. Главные фото финала «Ледникового периода»

Шоу завершилось ярко: фоторепортаж Александра Федорова.

В ближайшую субботу на Первом канале будет показан 13-й, финальный выпуск крупнейшего и самого популярного околоспортивного шоу в стране — «Ледникового периода». Последние несколько выпусков пары перестали выбывать, а баллы за выступления на каждом следующем выпуске суммировались. Поэтому к финальному аккорду у проекта наметился фаворит — пара призера чемпионата мира Александра Энберта и актрисы Ольги Кузьминой.

Ольга Кузьмина, Александр Энберт и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

С каждым новым выпуском поддержки пары все больше впечатляют. На этом фото Кузьмина почти в небесах — примерно там же, где и оценки судей за их выступления.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Счастливой покидает шоу и Ольга Бузова. Шансов на победу у нее немного, но в спорте же бывают чудеса, не правда ли?

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По крайней мере, сердце своего партнера по проекту Дмитрия Соловьева она уже точно покорила. Он ведь даже «подарил» ей обручальное кольцо. Скоро свадьба?

Ольга Бузова: финал «Ледникового периода». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ведущая Алина Загитова не хочет прощаться с самой популярной парой «Ледникового периода». Но придется.

Алина Загитова, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Многие дуэты под конец проекта «зажгли». Но на настоящее файер-шоу решились только Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко.

Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Победный жест после выступления. Пара поднимется вверх и навяжет борьбу за победу?

Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Елена Исинбаева чаще всех критиковала дуэты на проекте, и многие обижались на ее оценки. А теперь Елена и сама вышла на лед. Она исполнила творческий номер с Ильей Авербухом.

Елена Исинбаева с Ильей Авербухом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Судили на этот раз Исинбаеву участники «Ледникового периода». Участники проекта получили возможность отыграться за все.

Участники шоу судят Елену Исинбаеву. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но, судя по лицу Исинбаевой, роль фигуристки пришлась ей по душе.

Елена Исинбаева с Ильей Авербухом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А на этом фото Елена что-то обсуждает с Татьяной Навкой. Заговор в судейской коллегии?

Елена Исинбаева с Татьяной Навкой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

К привычному составу судей добавился знаменитый тренер Алексей Мишин. Мишин рядом с Татьяной Тарасовой — легендарный кадр!

Алексей Мишин с Татьяной Тарасовой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вместе с Мишиным на проект заглянул и актер Михаил Галустян. У «Профессора» комик учился азам фигурного катания, но, судя по всему, мало что понял.

Алексей Мишин и Михаил Галустян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Среди неожиданных гостей в составе жюри — и дочь ведущего Алексея Ягудина Мишель.

Дочь Алексея Ягудина Мишельс папой и Татьяной Тарасовой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как судьи наблюдали за номером Повиласа Ванагаса. На этот раз ему с Марией Луговой удалось убедить своим выступлением как зрителей, так и жюри.

Мариея Луговая и Повилас Ванагас. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ради прощального номера Регина Тодоренко и Роман Костомаров не побоялись даже раздеться.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Дмитрий Сычев и Мария Петрова разучили новую поддержку. Номер, очевидно, вышел неплохим, но подняться выше по таблице у пары уже вряд ли получится.

Мария Петрова и Дмитрий Сычев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Зато доволен Авербух, а похвала от тренера — главная награда для спортсмена.

Мария Петрова и Дмитрий Сычев с Ильей Авербухом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

У Ирины Пеговой и Алексея Тихонова не очень получились два последних номера, поэтому в финале они поставили все на кон и постарались отыграть упущенные позиции.

Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пока неизвестно, что поставили строгие члены жюри, но вот небольшой подарок от Загитовой Тихонов уже получил. Олимпийская чемпионка редко кого гладит по голове, это надо заслужить!

Ирина Пегова и Алексей Тихонов с Алиной Загитовой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина в финальном выпуске была как никогда хороша — постарались как авторы макияжа, так и создатели визуального образа.

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина вместе с Алексеем Ягудиным. Дуэт ведущих уже настолько сработался, что мы наверняка еще увидим их вместе в других проектах.

Алина Загитова с Алексеем Ягудиным. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Они как инь и ян — отлично дополняют друг друга.

Алина Загитова с Алексеем Ягудиным. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Загитова даже успела подружиться с дочкой Ягудина. Милое фото!

Алина Загитова с дочкой Алексея Ягудина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина расплакалась. Видимо, не хочет покидать ставший родным для нее проект. Вначале ее работу ведущей критиковали, но она прогрессировала, и к последнему выпуску Загитова поймала свою волну.

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На этой неделе — чемпионат России по фигурному катанию. И одновременно финалом завершится очередной сезон «Ледникового периода». Последний выпуск сезона стартует в субботу, 26 декабря, в 19.45 по московскому времени.