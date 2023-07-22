Биография Оксаны Домниной: жизнь чемпионки мира и Европы

История российской фигуристки и супруги Романа Костомарова.

Оксана Александровна Домнина

Дата рождения: 17 августа 1984

Место рождения: Киров

Рост: 173

Вид: танцы на льду

Детство и юность Оксаны Домниной

Будущая чемпионка мира и Европы родилась в семье Надежды Аркадьевны и Александра Аркадьевича. У нее также есть старшая сестра Татьяна.

Заниматься фигурным катанием Оксана начала в 6 лет. На каток ее привели родители, причем случайно — просто увидели объявление на улице. И даже не задумывались, что из нее получится чемпионка.

«Даже когда она уже каталась несколько лет, у нее получалось — мечтала я максимум о том, чтобы она получила звание мастера спорта. А об Олимпиаде даже и мыслей никаких не было. Год прозанималась на открытом воздухе, а потом взяли ее заниматься серьезно», — рассказала в интервью РИА «Новости Спорт» мама Домниной, Надежда Аркадьевна.

Спустя несколько месяцев Оксану приняли в танцевальную группу. Через пару лет она встала в дуэт со своим первым партнером — Антоном Рябовым. Сменив еще несколько партнеров, Домнина начала кататься с Максимом Шабалиным. Именно с ним спортсменка и достигла главных успехов.

Оксана Домнина и Максим Шабалин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Карьера Оксаны Домниной в фигурном катании

Спустя год после того как фигуристка встала в пару с Шабалиным, в 2003 году, она выиграла чемпионат мира среди юниоров. В 2005 году танцоры стали чемпионами России. Первое время дуэт тренировался у Алексея Горшкова, но в 2008 году фигуристы приняли решение перебраться в США.

Там, тренируясь под руководством Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова, Домнина и Шабалин добились наивысшего результата в карьере: в 2009 году стали чемпионами мира. Это стало для них уникальным достижением: Оксана и Максим — первая пара в истории танцев на льду, которой удалось выиграть мировое первенство как на юниорском, так и на взрослом уровне в неизменном составе.

На Олимпиадах пара выступала дважды: в 2006 году стала лишь девятой. Но на Играх 2010 года в Ванкувере Домниной и Шабалину удалось войти в тройку сильнейших и завоевать бронзовые медали.

Оксана Домнина и Максим Шабалин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Достижения Оксаны Домниной

Чемпионка Европы (дважды — 2008, 2010)

Чемпионка мира (2008/2009)

Бронзовый призер Олимпийских игр (2010)

Чемпионка России (трижды)

Победительница этапов и финала «Гран-при»

Чемпионка мира среди юниоров (2003)

Победительница этапов и финала юниорского «Гран-при»

Заслуженный мастер спорта России

Личная жизнь Оксаны Домниной

Будущего супруга, олимпийского чемпиона Романа Костомарова, фигуристка знала давно. Еще в то время, как тот состоял в своем первом браке, причем с подругой Оксаны Юлией Лаутовой. Тем не менее не Домнина стала причиной их развода.

Первая искра между Романом и Оксаной вспыхнула в 2005 году — во время гастрольного тура шоу Авербуха. Примерно тогда и начался их роман, которому предстояло пережить несколько испытаний.

«Многое изменил, наверное, гастрольный тур Ильи Авербуха, как раз в 2005-м. Мы как-то почувствовали», — рассказал Костомарова OK-Magazine.

Несмотря на теплые отношения пары, Костомаров не спешил вести под венец свою возлюбленную. Даже после того, как у них в 2011 году родилась совместная дочь Анастасия. Домнина, не дождавшись предложения, в 2013 году ушла от спортсмена после нескольких лет сожительства.

Некоторое время Оксана встречалась со своим партнером по шоу «Ледниковый период» Владимиром Яглычем. Пара снималась для глянцевых журналов и светилась на светских мероприятиях. Актер даже обещал повести фигуристку под венец и мечтал о детях. Но уже весной 2014 года Домнина вернулась к Костомарову, который уже не стал медлить со свадьбой.

В апреле 2014 года Оксана и Роман поженились. А спустя некоторое время фигуристы приняли решение еще и обвенчаться. В 2016 году у пары родился второй ребенок — сын Илья. С тех пор в отношениях Домниной и Костомарова царит идиллия: они много проводят время вместе и часто делятся семейными снимками.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Где живет Оксана Домнина

В настоящее время фигуристка — счастливая мама двоих детей. Вместе с супругом Романом Костомаровым Домнина проживает в Подмосковье. Также пара часто проводит время в Сочи, где в летний период принимает участие в ледовых постановках Ильи Авербуха.

Гонорары Оксаны Домниной

После окончания спортивной карьеры чемпионка мира и Европы зарабатывает в основном в шоу. По словам Ильи Авербуха, который неоднократно привлекал Домнину к участию в «Ледниковом периоде», ее гонорар за один выход на лед может составлять 150-200 тысяч рублей.

«Я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне — примерно от 100 до 200 тысяч», — заявил продюсер РИА «Новости Спорт».

Авербух при этом уточнил, что предполагаемая сумма — общий доход пары, следовательно, они должны делить гонорар пополам.

Оксана Домнина на шоу «Ледниковый период». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жизнь Оксаны Домниной сейчас

В 2010 году фигуристка вместе со своим партнером была вынуждена завершить карьеру из-за хронической травмы колена у Максима Шабалина. После этого Оксана продолжила выступать в рамках шоу, а также принимала участие в проекте «Ледниковый период».

В начале 2023 года у Домниной в жизни случилось тяжелое испытание — в больницу с пневмонией попал ее супруг Роман Костомаров. Семья фигуристки переживала тяжелые времена, но к счастью, олимпийскому чемпиону стало легче. И в начале июля его выписали и отпустили домой — спустя 175 дней госпитализации.

И в этом также есть и заслуга самой Домниной, которая пристально следила за лечением Костомарова, не отходила от его постели, спрашивала, почему врачи ставят то или иное лекарство, а также просила не ходить громко, когда Роман спал. Кроме того, фигуристка читала ему книги и кормила с ложечки.

Теперь Оксана помогает супругу адаптироваться к жизни после ампутации конечностей и столь длительной госпитализации.

Социальные сети Оксаны Домниной

Instagram*: https://www.instagram.com/domninaoksanaice/

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