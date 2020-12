Валиева не дотянула до эфира на Первом. Американский журналист был прав?

Камила Валиева, Петр Гуменник, Анастасия Мишина/Александр Галлямов — главные звезды заключительного этапа кубка России. А новый формат фигурного катания — «Остаться в живых».

Рассматривая списки участников пятого этапа Кубка России, трудно предположить, что этот старт мог бы стать одним из самых интересных в первой половине сезона. Сейчас турнир больше походит на рядовое соревнование кубка, на котором спортсмены не из сборной пытаются пробиться на заветный чемпионат России, а пара топов просто случайно попала сюда, чтобы обкатать свои программы в полутренировочной атмосфере. А ведь теоретически на этап в Москве могла заявиться чуть ли не добрая половина российской сборной после вынужденного снятия с предыдущих турниров.

Фигурный «Остаться в живых»

Происходящее в фигурном катании все больше напоминает шоу «Последний герой», где промежуточно-финальная точка — чемпионат России, а участие в нем — уже победа. На показательных выступлениях (если они все-таки состоятся, как и весь турнир в целом) теперь логичнее было бы включать не We Are the Champions группы Queen, а «Последнего героя» «Би-2».

В последние несколько дней большинство сборников друг за другом снимались с пятого этапа. Сначала это не выглядело массовым — разве что было обидно, что Евгения Медведева так и не доехала ни до одного старта в сезоне, страдая от вернувшейся травмы спины и вирусного заболевания. Дальше из списков пропали Дмитрий Алиев и Виктория Синицина/Никита Кацалапов — Дима сдал положительный тест на коронавирус и лечится от пневмонии, а Вика с Никитой лежат с температурой. Александра Степанова/Иван Букин этой осенью уже переболели, но до конца восстановиться так и не успели. Но у них большие шансы успеть сделать это как раз до того самого чемпионата России. Риск только в том, что дуэт так ни разу и не показал свои программы нового сезона.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов уже пропустили первые несколько стартов из-за коронавируса у партнера, теперь заболела Женя. Снятия следовали один за другим: Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Анастасия Гулякова (все — из группы Алексея Николаевича Мишина, хотя COVID-19 обнаружили только у Лизы). Утром снялась Алена Косторная. По той же причине. Интригой оставалось противостояние Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Анастасия Мишиной/Александра Галлямова, которые тренируются у Тамары Москвиной. Но в пятницу вечером снялись и Саша с Димой — простудилась партнерша.

Получается, откататься на двух этапах в сезоне не получится ни у одного чемпиона Европы этого года, ни у чемпионок мира последних лет (Алина Загитова в соревнованиях сезона пока вообще участия не принимала). Все снявшиеся, кроме Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым и Жени Медведевой, участвовали в «Гран-при России» две недели назад. И отмечали окончание того старта на традиционном банкете, который в разгар пандемии выглядел достаточно противоречивым мероприятием.

Сейчас невозможно сказать, где сумели заразиться спортсмены сборной, хотя банкет наводит на определенные мысли. Хотя все могло оказаться и обычным совпадением — фигуристы ведь не изолированы от общества, ездят каждый день на общественном транспорте, ходят в магазины и на прогулки и даже иногда отмечают дни рождения.

Здесь стоило подумать о дополнительных мерах предосторожности — возможно, не о таких, при которых нельзя обниматься со своим тренером после проката, о чем говорил американский журналист Филипп Херш, но хотя бы не ходить на банкеты и поменьше общаться с фанатами, особенно без масок. Все это не может сравниться с пренебрежением некоторых людей разумными правилами поведения (есть ведь и такие, кто отказывается носить маски, сидеть дома, если у него есть симптомы болезни, зато вспоминает про Чарльза Дарвина и естественный отбор). Только получается, что спортсмены сами наплевательски отнеслись к своей карьере, позволив себе расслабиться далеко не в кругу семьи и близких друзей и поставив под угрозу участие в чемпионате России.

Впрочем, это уже отдельный разговор о морали и дальнейших действиях фигуристов и федерации. Чиновникам ФФККР предстоит непростая задача понять, что же делать дальше с сезоном, в каком формате проводить первенство страны и как поступить с половиной сборной, которая не доедет до этого турнира.

Этап в Москве — тренировка в прямом эфире

О том, что этап Кубка России превратился из топ-турнира в обычный старт, говорит даже снятие с прямого эфира показа короткой и произвольной программ женщин. Просто имен, известных не фанатам фигурного катания, конкретно на этом соревновании осталось немного. Смотреть турнир, конечно, все рано нужно, хотя бы потому, что это один из последних стартов в сезоне, учитывая напряженную ситуацию с чемпионатами Европы и мира. Из крупных соревнований в России остаются чемпионат и первенство страны и финал кубка, который запланирован на конец февраля 2021 года.

Отойти от шока после практически одновременного снятия большинства топ-спортсменов сложно, но если все-таки суметь это сделать, то окажется, что следить все еще есть за кем. Хотя, конечно, нельзя быть уверенным, что до начала короткой программы никто не снимется или что все доедут до конца произвольной.

Камиле Валиевой можно упасть как минимум раз в короткой и раза три в произвольной, и все равно чемпионка мира среди юниоров не проиграет этого турнира. Этап пройдет для нее в чисто тренировочном формате, разве что можно попробовать тройной аксель в одной из программ. Ксения Цибинова и Анастасия Тараканова, скорее всего, тоже будут в тройке и попробуют благодаря этому отобраться на чемпионат страны. Сестры-близнецы Дарья и Ксения Окладниковы из Красноярского края могут немного расстроиться снятию своих кумиров (Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной), но все равно для них выступление в Москве — отличный шанс проявить себя на российском уровне и запомниться зрителям.

В парном катании должны выигрывать Анастасия Мишина/Александр Галлямов, которые пока заявлены на этот турнир, а среди мужчин — Петр Гуменник, у которого есть возможность практически безболезненно попробовать исполнить четверной лутц. Медали в этих видах могут взять Диана Мухаметзянова/Илья Миронов с необычной программой под песню крокодила Гены «Я играю на гармошке» и чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов, который раньше тренировался у Этери Тутберидзе. В танцах за победу поборются Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и Софья Шевченко/Игорь Еременко.

В отсутствие многих сильных взрослых спортсменов на этапе кубка России в Москве интереснее даже понаблюдать за юниорами. Самая активная борьба получится в соревнованиях девушек — Вероника Жилина, Алина Горбачева и Аделия Петросян уже брали медали на предыдущих стартах. Для Софьи Самоделкиной это первый этап в сезоне, но фигуристка может стать главной звездой в Москве, исполнив четверной сальхов и тройной аксель.

Соревнования начнутся в субботу в 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Расписание турнира

5 декабря, суббота

14.30 — 15.15 — Танцы на льду, МС, ритм танец

15.30 — 16.15 — Пары, МС, короткая программа

16.40 — 17.45 — Женщины, МС, короткая программа

18.00 — 18.45 — Мужчины, МС, короткая программа

19.00 — 20.45 — Пары, КМС, короткая программа

6 декабря, воскресенье

13.15 — 14.00 — Танцы на льду, МС, произвольный танец

14.25 — 15.15 — Пары, МС, произвольная программа

15.45 — 17.00 — Женщины, МС, произвольная программа

17.30 — 18.25 — Мужчины, МС, произвольная программа

18.50 — 20.45 — Пары, КМС, произвольная программа

7 декабря, понедельник

13.45 — 16.05 — Юноши, КМС, короткая программа

16.20 — 18.50 — Девушки, КМС, короткая программа

19.05 — 21.15 — Танцы на льду, КМС, ритм танец

8 декабря, вторник

13.00 — 15.45 — Юноши, КМС, произвольная программа

16.00 — 18.45 — Девушки, КМС, произвольная программа

19.00 — 21.15 — Танцы на льду, КМС, произвольный танец

Заявки на состояние на утро 5 ноября

Танцы на льду

1. Софья Карташова/Илья Карпов (Свердловская область)

2. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Москва)

3. Александра Трухина/Иван Капустин (Кировская область)

4. Владлена Чашникова/Захар Черезов Кировская область)

5. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Москва)

Женщины

1. Камила Валиева (Москва)

2. Валерия Костина (Тульская область)

3. Дарья Окладникова (Красноярский край)

4. Ксения Окладникова (Красноярский край)

5. Дарья Паринова (Кировская область)

6. Камила Султанмагомедова (Москва)

7. Анастасия Тараканова (Москва)

8. Ксения Цибинова (Москва)

Мужчины

1. Никита Вахрушев (Ленинградская область)

2. Петр Гуменник (Санкт-Петербург)

3. Алексей Ерохов (Москва)

4. Артем Зотов (Москва)

5. Владислав Катичев (Республика Мордовия)

6. Егор Рухин (Москва)

Пары

1. Мария Альхова Мария / Сергей Безбородько (Москва)

2. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Санкт-Петербург)

3. Анастасия Балабанова / Алексей Святченко (Москва)

4. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Санкт-Петербург)

5. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов (Республика Татарстан / Москва)