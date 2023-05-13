Британка и австралиец возобновляют тренировки в Москве? За кого будут выступать Загорски и Гурейро

Фигуристы продолжат карьеру, если позволит здоровье.

Минувший сезон был тяжелым для российских танцев на льду. Наши пары брали перерыв, пропускали соревнования, распадались. Среди проблемных дуэтов оказались и Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро. Фигуристы не соревновались и долгое время не тренировались от слова «совсем», но теперь партнерша заявила, что очень скоро они вернутся на лед! Зачем это нужно танцорам и какие у них перспективы?

Болезнь

Последнее выступление дуэта Загорски/Гурейро датируется еще предолимпийским чемпионатом России. Этот турнир тяжело дался паре из-за состояния здоровья партнерши, которая долгое время лечилась от менингита. Выступление с произвольным танцем превратилось в драму, Тиффани доехала до конца программы в полуобмороке. По словам Гурейро, он несколько раз предлагал партнерше остановиться, но пара все же завершила прокат. Однако фигуристы и без этого уже лишились шансов на олимпийские путевки — после не самого удачного ритм-танца.

После окончания сезона дуэт не выступал — решили дать себе возможность как следует отдохнуть и восстановиться после многочисленных болезней. И, казалось бы, Джонатан и Тиффани могут воспользоваться тем, что лидеры взяли паузу, и занять первые позиции в российских танцах. Но — нет. В сентябре фигуристы объявили о паузе в карьере. Это решение было обосновано тем, что у российских спортсменов нет возможности соревноваться на международном уровне. Поэтому ребята заявили, что хотят подумать о будущем и выздороветь окончательно.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пауза

Почти год о Загорски и Гурейро практически ничего не было слышно. Они были немногословны и в социальных сетях, особенно Джонатан. Известно лишь то, что они проживали в Австралии и их деятельность была по-прежнему связана с фигурным катанием. Гурейро занимался постановкой программ для молодой австралийской фигуристки Влады Васильевой, которая неоднократно его за это благодарила публично. Тиффани также была в кругах местного фигурного катания, также принимала участие в различных кэмпах.

Недавно Загорски также стала одним из тренеров онлайн-школы Level Up Skating Academy. Там же уроки через платформу Zoom проводит еще одна российская фигуристка — Станислава Константинова. Казалось бы, Тиффани нашла свою нишу. Но тут спортсменка, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что скоро поделится интригующими новостями. Оказалось, что под этим Загорски подразумевала скорейшее возвращение на лед.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Перспективы

На вопрос, планирует ли фигуристка возобновить тренировки вместе с Джонатаном, Тиффани дала однозначный ответ. «Скоро будем вместе тренироваться», — написала спортсменка в социальных сетях.

Значит ли это, что пара решила возобновить карьеру? Пока об этом говорить сложно. Фигуристы не катались вместе достаточно долгое время. И отчасти их можно понять, тем более что они честно объяснили причину паузы в карьере. Вполне возможно, что пара решила воссоединиться для шоу. Ведь перспективы российских фигуристов на международных стартах по-прежнему остаются туманными. Но если все же спортсмены хотят именно соревноваться, то останутся ли они в России?

В принципе, у британки из Лондона с польскими, русскими и ирландскими корнями и австралийского португальца достаточно много вариантов. Но пока Тиффани заявила, что она очень скоро будет в Москве. Однако составит ли ей компанию Джонатан? Не факт. Не так давно Загорски приезжала в Москву и даже виделась с Алиной Загитовой, с которой ее связывает дружба.

Предстоящий сезон в российских танцах на льду уже обещает быть жарким. Александра Степанова и Иван Букин сменили тренерский штаб и возвращаются после перерыва. Действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин также перешли к другому специалисту. Возвращение столь необычной пары, как Загорски/Гурейро, точно украсит наши танцы и добавит им интриг.