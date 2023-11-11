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Сегодня, 10:32

Журова считает, что в CAS специально затягивают дело Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение CAS вынести вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой в январе.

«Все это дело затягивают, потому что не хотят, чтобы она выступала. Валиева же — совершенно потрясающая фигуристка, ее просто хотят лишить возможности выступать. Ее способностями и программами восхищаются все. При подобных ситуациях и случаях появлялась возможность накрыть всех наших спортсменов. Это просто способ вновь загубить нашу страну через допинговый скандал», — приводит слова Журовой RT.

10 ноября CAS завершил слушание по делу Валиевой. Сообщалось, что решение будет вынесено в январе 2024 года.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1229495-zhurova-valieva-cas-delo
Фигурное катание
Камила Валиева
Светлана Журова
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