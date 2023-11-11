Журова: «Валиеву хотят дисквалифицировать, потому что она на голову выше всех»
Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение по поводу требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запретить российской фигуристке Камиле Валиевой выступать на международных соревнованиях в течение четырех лет.
«Четыре года отстранения от соревнований — это просто беспрецедентный случай. Данное наказание обусловлено нежеланием допускать Камилу к соревнованиям, потому что она определенно на голову всех выше. А других способов, чтобы наказать и убрать спортсменку, они, видимо, не придумали. Крайне сложно говорить про ситуацию с допингом в деле Валиевой. 15-летняя девочка не может сама взять лекарство и принять его, будем честными. Может, использование определенных препаратов было случайным, неумышленным», — приводит слова Журовой RT.
10 ноября CAS завершил слушание по делу Валиевой. Сообщалось, что решение будет вынесено в январе 2024 года.
Допинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль.