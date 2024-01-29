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Допинг

Сегодня, 19:38

Журова считает, что в CAS специально затягивали дело против Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Все эти решения по делу Валиевой можно было принять сразу после Олимпийских игр. Но они специально тянули как можно дольше, чтобы все эти процессы продолжались и обсуждались. А в итоге дисквалифицировали Камилу и лишили медали. Я не верю, что это случайно. И не верю, что результаты допинг-пробы Валиевой обнародовали во время Олимпийских игр тоже случайно. Это можно было сделать раньше, и тогда Камилу бы не включили в состав российской сборной на командные выступления. Но они дождались, когда Валиева откатала в составе команды, и только после этого объявили о допинг-пробе. Я считаю, что это все было задумано изначально. Такая спецоперация против России», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал спортсменку на 4 года, сообщает РИА «Новости».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Решение по этому вопросу примет Международный союз конькобежцев (ISU).

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/11490806-zhurova-delo-valievoj-eto-takaya-specoperaciya-protiv-rossii.html
Фигурное катание
Камила Валиева
Светлана Журова
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