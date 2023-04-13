Журова прокомментировала решение МИД РФ запретить въезд в страну двум канадским фигуристкам

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение Министерства Иностранных Дел (МИД) России запретить въезд в страну двум канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Вертью.

«Они высказывались не очень лицеприятно. Поддерживаю ли я решение МИД России? Ну они первые начали», — приводит Vprognoze.ru слова Журовой.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады. Подобное решение было принято на фоне санкций со стороны Оттавы. В этот список попали Дюамель и Вертью.