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Сегодня, 19:30

Фигурист Ветлугин высказался о проблеме детского насилия в спорте

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Матвей Ветлугин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист, подопечный Алексея Мишина и один из героев турнира шоу-программ Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» поделился мнением об отношении к детям в фигурном катании.

— Сейчас в России набирает обороты история с детским насилием в фигурном катании. Я тебя не прошу называть фамилий. Просто — это существует, ты слышал, видел?

— Да, — сказал Ветлугин.

— Это нормально?

— Нет.

— Тогда почему это существует?

— Я не знаю, как тебе ответить. Я бы спросил по-другому — не почему это происходит, а почему родители об этом молчат, не трезвонят?

— Многие и сами бьют.

— Этого я вообще не понимаю. Какие достижения в спорте стоят испорченной психики ребенка, разрушенных навсегда взаимоотношений? У меня нет ответа. Что ты думаешь?

— Ни у тебя, ни у меня нет детей, может, после их рождения что-то меняется. Но вообще — думаю, потому что это дает результат. Ты ломаешь ребенка через колено, зато можешь удовлетворить свои амбиции и говорить: «Я воспитал чемпионку».

— Просто про такие истории с условно «хорошим концом» больше говорят. А сколько случаев с теми, кто с таким подходом заканчивали печально? Про них ничего не знают.

Ранее о проблеме рукоприкладства в отношении детей в российском фигурном катании рассказывала Анастасия Губанова, которая сменила спортивное гражданство и выступает за Грузию.

Матвей Ветлугин. «Не понимаю, как родители могут бить детей. Какие достижения стоят испорченной психики?» Интервью с одним из героев сезона в российском фигурном катании

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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