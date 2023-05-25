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Сегодня, 19:53

Жулин сообщил, что не планирует работать с парой Дэвис/Смолкин

Виктория Кравченко
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Александр Жулин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что не готов работать с парой Диана Дэвис/Глеб Смолкин даже если поступит такое предложение. Он отметил, что с этим вопросом стоит обращаться к Этери Тутберидзе.

«Это, во-первых, к Этери Георгиевне вопрос. А во-вторых, сейчас однозначно нет, потому что мне хватает, с кем работать. Да и вообще, мне кажется, они как-то немножко пропали из поля зрения. Никто не понимает, за кого они вообще будут выступать», — цитирует Жулина РИА «Новости Спорт».

В группе Жулина тренируются Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские старты, фигуристы тренировались в США.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230525/zhulin-1874166650.html
Александр Жулин
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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