Жулин сообщил, что не планирует работать с парой Дэвис/Смолкин

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что не готов работать с парой Диана Дэвис/Глеб Смолкин даже если поступит такое предложение. Он отметил, что с этим вопросом стоит обращаться к Этери Тутберидзе.

«Это, во-первых, к Этери Георгиевне вопрос. А во-вторых, сейчас однозначно нет, потому что мне хватает, с кем работать. Да и вообще, мне кажется, они как-то немножко пропали из поля зрения. Никто не понимает, за кого они вообще будут выступать», — цитирует Жулина РИА «Новости Спорт».

В группе Жулина тренируются Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.