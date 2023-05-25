Отец Смолкина рассказал, что спортсмен пока не планирует приезжать в Россию

Отец фигуриста Глеба Смолкина Борис рассказал, что сын не планирует в ближайшее время приезжать в Россию. Спортсмен вместе с партнершей Дианой Дэвис тренируются в США.

«Он (Глеб) тренируется в Америке, как и был, все по-старому. Пока в Россию приезжать не планирует. Выступать за другую страну? Ничего такого я не слышал», — цитирует Смолкина-старшего РИА Новости.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские старты, фигуристы тренировались в США.