Жулин: «ISU рубит сук, на котором сидит, но все равно не допустит россиян»

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустит россиян к участию в международных турнирах, несмотря на падение доходов.

«ISU надо сейчас придумывать золотые медали, которые завоевывают не сильнейшие спортсмены. Кому это интересно смотреть? Они рубят сук, на котором сами сидят. Я думаю, что они все равно нас не допустят, пока вся эта ситуация продолжается. А то, что они могут потерять практически все деньги, это однозначно. Без России всем тяжело. Мне кажется, им все равно, что будет с этим видом спорта. Если, конечно, они не совсем безрассудны, то нужно возвращать спортсменов», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. 8 июня сообщалось, что в ISU собираются отложить вопрос допуска российских фигуристов к взрослым турнирам до октября.