Бестемьянова о сниженных доходах ISU: «Мы изначально понимали, что рекламодатели уйдут»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» новость о том, что отсутствие российских спортсменов на международных соревнованиях привело к уменьшению доходов от рекламы и медиа-прав ISU.

«Мы изначально понимали, что рекламодатели уйдут с соревнований. Они опубликовали отчет только что, но мы это давно знали. Все равно все будут ждать, что ситуация [с допуском россиян] как-то изменилась. Мы очень надеемся, что к следующему году что-то поменяется, разрешится и наши спортсмены будут допущены к международным соревнованиям. Надежда умирает последней», — сказала Бестемьянова «СЭ».

1 марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.