Бутырская: «Пока в ISU не начнут прислушиваться к себе — ничего не поменяется»

Трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская отреагировала на заявление Международного союза конькобежцев (ISU) о снижении доходов на фоне отстранения российских фигуристов от международных турниров.

«Это было ожидаемо. Возьмем женское одиночное катание. То, что делают наши девочки, — на такое не способен никто в мире. Только они собирали огромные кассы, привлекали огромное внимание. Люди не просто так ходят на соревнования. Они выбирают турниры, на которых могут увидеть своих кумиров, чтобы любоваться ими и думать, как вообще такое можно исполнить. Сокращение доходов ISU не повлияет на возвращение россиян на международную арену. Пока в ISU не перестанут слушать распоряжения сверху и не начнут прислушиваться к себе — ничего не поменяется. Нужно, в конце концов, понять, что мы, спортсмены, вне политики. Нельзя же настолько отрываться от реальности! Я надеюсь, на то, что разум возобладает. В фигурном катании, в художественной гимнастике мы лучше всех, все это понимают», — цитирует Бутырскую Metaratings.ru.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. 8 июня сообщалось, что в ISU собираются отложить вопрос допуска российских фигуристов к взрослым турнирам до октября.