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Жулин — об откровенной фотосессии Туктамышевой: «Лишь бы прыжки прыгала»

14:16
Елизавета Туктамышева. Фото USA Today Sports
Елизавета Туктамышева. Фото USA Today Sports
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Двукратный олимпийский призер в танцах на льду, российский тренер Александр Жулин оценил поступок чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой, которая снялась в откровенной фотосессии для мартовского номера мужского журнала Maxim.

«Я абсолютно нормально отношусь к фотосессии, но я не смотрел. У меня есть, на кого смотреть. Пускай делает, что хочет. Лишь бы прыгала прыжки», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее сама Туктамышева призналась, что ей очень нравятся голые женщины и женские тела. Свою съемку для Maxim 24-летняя спортсменка назвала очень компрометирующей.

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