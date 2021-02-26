Двукратный олимпийский призер в танцах на льду, российский тренер Александр Жулин оценил поступок чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой, которая снялась в откровенной фотосессии для мартовского номера мужского журнала Maxim.

«Я абсолютно нормально отношусь к фотосессии, но я не смотрел. У меня есть, на кого смотреть. Пускай делает, что хочет. Лишь бы прыгала прыжки», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее сама Туктамышева призналась, что ей очень нравятся голые женщины и женские тела. Свою съемку для Maxim 24-летняя спортсменка назвала очень компрометирующей.