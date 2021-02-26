Тарасова оценила откровенную фотосессию Туктамышевой и призвала молчать ее хейтеров

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила фотосессию чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой для журнала Maxim.

«У нее очень красивое тело, прекрасная фотоссесия. Мне очень понравилось. Много гневных комментариев? А им какое дело, они ей папой или мамой приходятся? Она большая девочка. Пусть все заткнуться и не лезут туда, куда не надо. Все очень красиво сделано, прекрасные фотографии и все профессионально сделано. Я получила удовольствие. Вот такие красивые у нас фигуристки», — цитирует Sport24 Тарасову.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года по фигурному катанию. В ноябре фигуристка выиграла Гран-при России.

25 февраля стало известно, что Елизавета приняла участие в фотосессии для мартовского номера журнала Maxim. Ее фото попало на обложку выпуска.