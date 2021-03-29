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Жулин назвал главных соперников сборной России на командном чемпионате мира

13:52
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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал состав российской сборной на командный турнир World Team Trophy, который пройдет в городе Осака (Япония) с 15 по 18 апреля.

«Навскидку, основными конкурентами будут японцы и американцы. У японцев едет Ханю, у американцев — Чен. Мы тоже, конечно, сильные, но думаю, что борьба будет серьезной. Обычно эту историю выигрывают японцы — раньше так было. Но сейчас у нас неплохая ситуация», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее, 29 марта, официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России опубликовал состав на командный чемпионат мира. Мужчины — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Женщиины — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Танцы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

(Константин Колмаков)

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