Жулин о работе с Мишиной и Галлямовым: «Для меня они в чем-то продолжают оставаться юниорами»

Заслуженный тренер России, хореограф Александр Жулин поделился мнением о работе с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

— За те два года, что Мишина и Галлямов выступали на взрослом уровне, у меня сложилось впечатление, что оба не самый простой «материал» для постановщика. Им настолько впору пришёлся стиль, который использовался в программах «Время вперед» или We are the Champions, что велик соблазн продолжать двигаться в этом ключе и дальше.

— Не соглашусь. Если бы все было так идеально, как вы говорите, то с постановкой «Время вперед» ребята были бы сейчас олимпийскими чемпионами, а не бронзовыми призерами. Да, я готов согласиться: подобный музыкальный стиль создает совершенно определенное настроение, кураж, но Насте и Саше нужно продолжать развиваться. Для меня они, несмотря на все титулы, в чем-то продолжают оставаться юниорами.

— В чем именно?

— Когда спортсмен не до конца избавился от юниорской психологии, он мало предлагает на тренировках сам. Обычно просто смотрит на наставника или постановщика и повторяет то, что ему показывают. Это не минус, а свойство возраста, которое исчезает со временем. Взамен приходит умение проживать каждую программу, пропускать ее через себя.

Думаю, на Играх в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли у Мишиной / Галлямова как раз благодаря этому качеству — показали более зрелое катание, более проникновенное, берущее за душу, — приводит слова Жулина RT.

Ранее стало известно, что Жулин поставит короткую программу Мишиной и Галлямову.

Фигуристы являются олимпийскими чемпионами 2022 года в командных соревнованиях, а также обладателями бронзы Игр в Пекине в парном катании, чемпионами мира 2021 года.