Жилина исполнила на тренировке каскад из четверного сальхова и двух тройных тулупов

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео сложного прыжка в исполнении ученицы его академии Вероники Жилиной. 12-летняя фигуристка на тренировке исполнила каскад из четверного сальхова и двух тройных тулупов.

«Принцесса четверных, 12 лет, Вероника. Четверной сальхов — тройной тулуп — тройной тулуп», — написал Плющенко.

В декабре Жилина выступала на пятом этапе Кубка России в Казани. Ученица Плющенко заняла второе место в соревновании юниорок.