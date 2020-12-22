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Жилина исполнила на тренировке каскад из четверного сальхова и двух тройных тулупов

09:12
Вероника Жилина. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вероника Жилина. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео сложного прыжка в исполнении ученицы его академии Вероники Жилиной. 12-летняя фигуристка на тренировке исполнила каскад из четверного сальхова и двух тройных тулупов.

«Принцесса четверных, 12 лет, Вероника. Четверной сальхов — тройной тулуп — тройной тулуп», — написал Плющенко.

В декабре Жилина выступала на пятом этапе Кубка России в Казани. Ученица Плющенко заняла второе место в соревновании юниорок.

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