Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал «СЭ» выступление россиянок на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю так: так выступить, учитывая ее серьезную травму... Ну, умница! Что тут обсуждать? Я говорил, что ребенок не в своей тарелке. Сейчас она уверена в себе и я вижу, как ей комфортно. Она заходит ко мне на урок и мы искренне друг другу улыбаемся. Фальш я чувствую сразу — его нет. Она находится в своей спортивной семье. Я очень рад за нее.

Саша имеет природную физическую силу, а наше внутреннее состояние очень серьезно отражается на физическом. Сейчас она эмоционально устойчива, и это дает ей огромный плюс в стартах", — сказал Железняков «СЭ».

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе. В произвольной программе она прыгнула четверной лутц и набрала за свой прокат 154,68 балла. По сумме выступлений россиянка получила 232,37 балла.

Еще одна российская фигуристка, Дарья Усачева заняла второе итоговое место (217,31). Замкнула тройку Юй Йонг из Кореи (216,97).