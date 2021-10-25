Стало известно, когда российские фигуристы получат канадские визы

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, когда российским фигуристам выдадут канадские визы для поездки в Ванкувер на этап «Гран-при».

«Ожидаем, что визы будут получены сегодня во второй половине дня», — передает слова Горшкова ТАСС.

22 октября Федерации фигурного катания России сообщила, что визы для въезда в Канаду не имеют Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, их тренеры и один технический специалист.

Второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada пройдет с 29 по 31 октября в Ванкувере.