Российская фигуристка Аннабель Морозова, выступающая в танцах на льду с Андреем Багиным, рассказала о произвольном танце, с которым они выступают в олимпийском сезоне.

«Мы хотим придать танцу свои особенности, сделать его уникальным. Даже с учетом того, что Мэрил Дэвис и Чарли Уайт выступали с ним в Сочи, я думаю, наш немного отличается тем, как мы изображаем персонажей, а также в отношении костюмов и движений. Мы просто пытаемся показать историю по-своему.

Что круто в нашем музыкальной композиции, так это то, что в любом балете или фильме каждый немного по-своему изображает персонажей. Поэтому думаю, что мы оба просто попытались взять по чуть-чуть отовсюду — из того, что увидели. И внесли свои особенности", — приводит слова Морозовой Golden Skate.

В этом сезоне пара выступает под «Шахерезаду» Николая Римского-Корсакова.

На первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе Морозова и Багин заняли пятое итоговое место.