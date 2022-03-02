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Сегодня, 13:07

Косторная: «Решение прекратить сотрудничество было принято совместно с Тутберидзе»

Косторная заявила, что перешла к другому тренеру по согласованию с Тутберидзе
Роман Шишов
Корреспондент

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе по обоюдному согласию сторон.

«Общим решением с Этери Георгиевной [Тутберидзе] мы прекратили сотрудничество, — цитирует ТАСС Косторную. — Сейчас я планирую начать работу с Еленой Германовной [Буяновой]».

18-летняя Косторной является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20.

В середине февраля фигуристка сломала руку и досрочно завершила сезон. В декабре прошлого года фигуристка пропустила чемпионат России из-за похожей травмы правой руки.

В сезоне-2021/22 Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Источник: https://tass.ru/sport/13929647
Алена Косторная
Этери Тутберидзе
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