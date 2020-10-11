Завершившая карьеру Радионова поделилась эмоциями от выступления на Кубке России в Москве

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова прокомментировала выступление с показательным номером на этапе Кубка России в Москве. Ранее 21-летняя спортсменка завершила карьеру.

— Для меня была большая честь выступить здесь, — приводит пресс-служба ФФККР слова Радионовой. — Сейчас я даже не могу говорить, эмоции переполняют. Это незабываемые ощущения. Я шла в «Мегаспорт» как на соревнования. Это чувство какого-то волнения, которое бывает перед стартом. Такие родные ощущения, которые я давно не испытывала. И я хочу сказать огромное спасибо нашей Федерации фигурного катания, которая дала мне такую возможность, окунуться в эту атмосферу, почувствовать, вспомнить, оказаться на этом льду. Со спортом меня связывает много воспоминаний. Хороших. Для меня это родная арена.

Я получила нереальные эмоции, нереальный заряд энергии, чего я давно уже не испытывала, потому что такие эмоции как на соревнованиях тяжело еще где-то в жизни найти. Поэтому я безумно благодарна всем. Это выступление запомнится мне надолго. Это одно из самых ярких выступлений в моей жизни. Потому что это не просто выступление, а приуроченное к окончанию моей спортивной карьеры.

И я не знаю, буду ли я еще кататься в шоу, это такой спорный вопрос. Но сегодня был очень эмоциональный прокат, когда я вновь почувствовала то, что, казалось, забылось, и постаралась, чтобы люди тоже насладились моим катанием, потому что для меня это очень важно.

Что дальше? Хороший вопрос. Как мы знаем, после окончания спортивной карьеры, небольшого застоя, каждый ищет себя, и, я думаю, в скором времени я себя найду. Очень хочу развиваться как постановщик программ. Мне это нравится. Я этим сейчас занимаюсь. Наверное, в этом направлении я хотела бы двигаться, но не исключаю для себя и какие-то другие варианты. Сейчас хочу все пробовать. Мне интересно все новое. Но это так или иначе будет связано с фигурным катанием. Абсолютно. Потому что этому я посвятила всю свою жизнь и хотелось бы не отдалятся...

Сейчас начинается моя новая жизнь. Где всё по-другому. Но это интересно и здорово. И в то же время я не представляю своей новой жизни, как бы она ни сложилась, без фигурного катания. Для меня фигурное катание — это нечто больше, чем просто фраза: я люблю фигурное катание... Это уже внутри. Фигурное катание — это часть меня...

Я считаю, у меня была прекрасная карьера, с которой связаны прекрасные воспоминания, но я уверена, что впереди меня ждет большее.