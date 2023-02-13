Завершившая карьеру Константинова прокомментировала конкуренцию с юными девушками в фигурном катании

Российская фигуристка, участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» высказалась об изменении возрастного ценза и усилении конкуренции в спорте.

— Все равно это была бы правильная тенденция, если пик формы спортсмена стремился к 20-23 годам, как в большинстве других видов спорта. Да и по физическим моментам это было бы полезнее. В России очень трудно перестроиться, но постепенно надо это делать. Тут такая конкуренция, что ты просто не выдерживаешь, у тебя кончается запас психологической стойкости. В этом смысле Лиза Туктамышева — это нечто. Она пришла к тому, к чему я долго стремилась.

— Кататься в кайф?

— Типа того. Но у нее есть надежный тыл в виде Санкт-Петербурга и Алексея Мишина. Не у каждого есть такой тренер.

— Просто я не вижу, как это изменится даже после повышения возрастного ценза.

— Сначала будет нехилый провал, думаю, а потом мы вернемся в нормальное русло. Но у нас вся система выстроена под то, что в 10 лет дети должны прыгать все тройные, кто-то четверные. И когда тебе 20 и ты борешься за докруты 3-3 и смотришь, как дети лупят четверные, ты задумываешься: «А что делать?» — сказала Константинова.