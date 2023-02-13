Бывшая соперница Губановой высказалась о ее победе на чемпионате Европы

Российская фигуристка, участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» заявила, что оказалась недовольна уровнем конкуренции на прошедшем чемпионате Европы.

— Я уважаю всех европейских спортсменов, много там хороших фигуристов и фигуристок, но без наших ребят это неполноценный чемпионат Европы, мы должны это понимать. Я очень рада за Настю Губанову, которая взяла титул, которая столько терпела и ждала своего шанса, да, не в жесткой конкуренции, но по факту она чемпионка. Она смогла перебороть тот момент, которые не смогли перебороть многие, в том числе и я.

Но вот эти высказывания некоторых европейских спортсменов насчет допуска россиян... Я просто считаю, что это настолько некорректно — комментировать эту тему. На нашем месте мог оказаться любой спортсмен. Мы не решаем, что происходит в мире, мы просто делаем свою работу, и когда нас начинают обсуждать, мы не можем ничем ответить — только результатом. Это очень тяжело. Безумно горжусь ребятами, которые сохраняют мотивацию и продолжают работать.

— Есть мнение, что Настя Губанова сразу стала нашей после победы, а еще пару лет назад была забыта.

— Глоров везде много. (смеется) Ради справедливости, она действительно давно не выступала, не всегда хорошо выступала, но вернулась. И она всегда была наша, у нее были хорошие результаты и на российских стартах. Классно, что она вернулась. Она пример упертости и работоспособности для девчонок, — сказала Константинова.

Анастасия Губанова выиграла чемпионат Европы-2023 в женском одиночном катании. Спортсменка изначально выступала за Россию, но с 2021 года стала представлять Грузию.