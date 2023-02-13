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Сегодня, 10:45

Фигуристка Константинова высказала недовольство Кубком Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» пошутила о команде Алины Загитовой «Красная машина», которая в конце января выиграла очередной Кубок Первого канала.

— Турнир, который параллельно проходил у нас — Кубок первого канала. Тебе он как?

— Если честно, почти не смотрела, только отдельные выступления. Формат был интересен в первый раз. Когда был этот праздник фигурного катания, я следила, болела, мурашки по коже. В этом году было не очень интересно, и так же понятно, какая команда победит... Ладно, это шутка.

— Но по результатам ты права, выигрывают только красные.

— Я не считаю, что это какой-то заговор, составы равноценные были в этом году. Просто было бы интереснее, если бы со временем как-то менялся формат.

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Фигурное катание
Алина Загитова
Станислава Константинова
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