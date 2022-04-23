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«Это бесчестно! Кто такой Абдурахманов? Получается в нашей стране профессия ничего не решает». Тарасова — о проигрыше Слуцкой на пост ФФКМ

Тарасова отреагировала на проигрыш Слуцкой на выборах президента Федерации фигурного катания Москвы
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о том, что Ирина Слуцкая проиграла на выборах президента Федерации фигурного катания Москвы.

«Кто это? Кто такой Абдурахманов? Как может быть так, что Слуцкая не прошла на это место! Как? Это бесчестно! Получается, что в нашей стране профессия ничего не решает!», — сказала Тарасова «СЭ».

23 апреля в Москве состоялась отчетно-выборная конференция, где прошли выборы нового президента Федерации фигурного катания Москвы.

Пресс-служба Федерации сообщает, что двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая проиграла на выборах. С большим преимуществом победил бизнесмен Антон Абдурахманов.

Фигурное катание
Ирина Слуцкая
Татьяна Тарасова
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