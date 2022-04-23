Тарасова высказалась о критике Медведевой в адрес Ягудина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о критике фигуристки Евгении Медведевой в адрес Ялексея Ягудина.

Ранее Медведева заявила, что Ягудин очень много говорит.

«Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Это главное в нашем деле» , — сказала Тарасова «СЭ».

18 апреля российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, что хочет выучить пятерной прыжок.

Ягудин отреагировал на это сообщением в соцсетях: «А нет случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально».