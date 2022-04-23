Авербух пожелал Слуцкой удачи после поражения на выборах в президенты ФФКМ

Хореограф Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на итоги выборов в президенты Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«Думаю, что работа в московской федерации была налажена очень достойно. Абдурахманов давно работает в этой структуре со своей командой. Было прогнозируемо сохранение статуса-кво тех, кто уже работал в федерации. Слуцкой желаю удачи. Будут новые выборы, если ей это интересно. Слуцкая очень активный человек, ее во всем всегда поддерживаю. Она найдет еще место, где применить свои силы», — сказал Авербух «СЭ».

Также Илья Авербух высказался о назначении Ирины Рабер почетным президентом ФФКМ.

«Ирина Яковлевна очень многое сделала для фигурного катания в Москве. Хочу сказать ей огромные слова благодарности. В свое время мы учредили премию в области фигурного катания, которую успешно проводили три года. Она настоящий сподвижник для московских фигуристов», — добавил Авербух.

23 апреля в Москве состоялась отчетно-выборная конференция, где прошли выборы нового президента ФФКМ. Бизнесмен Антон Абдурахманов победил в выборах президента организации. На этот пост также баллотировалась серебряный призер ОИ-2002 Ирина Слуцкая.

С 2005 по 2022 год ФФКМ возглавляла Ирина Рабер. По итогам отчетно-выборного собрания членов организации Рабер назначена почетным президентом федерации. Ранее этой должности в спортивной структуре не существовало.