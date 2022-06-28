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Сегодня, 18:07

Тарасова о Тутберидзе: «С чего все решили, что она в Штатах останется? Не надо ничего придумывать»

Тарасова раскритиковала предположение, что тренер Тутберидзе может не вернуться в Россию из США
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковала предположение о том, что тренер Этери Тутберидзе может не вернуться в Россию из США.

«Почему развели такую суматоху? Что вы ее ищите? Она когда-нибудь говорила, что уедет из России? Не надо ничего придумывать, если она такого не говорила, она никогда не уедет из России. Что это вообще такое, вы почему ее позорите такими вопросами?! С чего все решили, что она в Штатах останется — у нее там дочка. Она в свой отпуск к ней поехала. Чего вы так забеспокоились? Зачем считаете дни, сколько она уже в отпуске? Вам совсем уже делать нечего. Соображайте, что вы делаете. Я категорически против таких выпадов, как вы делаете», — сказала Тарасова «СЭ».

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и на текущий момент еще находится за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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