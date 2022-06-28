Горшков о «Гран-при России»: «Мы не обязаны согласовывать с ISU календарь наших внутренних соревнований»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с «Гран-при России».

«Те, кто пишет, о том, что ФФККР не согласовала создание «Гран-при России» с ISU, некомпетентны. Причем тут ISU? ISU приняло решение об отмене нашего традиционного этапа «Гран-при» в России, плюс наших спортсменов на неопределенный срок отстранили от участия в международных соревнованиях. Поэтому наш исполком Федерации принял решение включить во внутренний календарь российских соревнований проведение «Гран-при России», который не имеет ни малейшего отношения к «Гран-при» от ISU. По правилам наша Федерация не обязана согласовывать с ISU календарь наших внутренних российских соревнований», — сказал Горшков «СЭ».

25 апреля стало известно, что этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.

В результате чего Министерство спорта РФ и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) инициировали проведение внутреннего «Гран-при» по фигурному катанию.