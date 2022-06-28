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Сегодня, 21:19

Анна Щербакова сфотографировалась с Игорем Акинфеевым

Иван Шитик
Корреспондент
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Игорь Акинфеев и Анна Щербакова.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала совместное фото со звездой российского футбола — голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

Игорь Акинфеев и Анна Щербакова.
Игорь Акинфеев и Анна Щербакова.

Сейчас Акинфеев вместе с ЦСКА готовится к старту нового сезона РПЛ.

25 июня Щербакова приняла участие в баттле по брейк-дансу в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

После этого Щербакова заявила, что не исключает возможность в будущем вновь принять участие в занятиях по брейк-дансу.

Игорь Акинфеев
Анна Щербакова
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